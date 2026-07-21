Καύσωνας: Οι συστάσεις ΓΣΕΕ και υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων

Snapshot Η ΓΣΕΕ συστήνει την παύση εργασιών σε εξωτερικά επαγγέλματα μεταξύ 12:00 και 17:00 όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40-44°C ανάλογα με την υγρασία και τον βιοκλιματικό δείκτη WBGT.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν άφθονο δροσερό νερό, να διαμορφώνουν σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους ανάπαυσης και να προσαρμόζουν τις εγκαταστάσεις για την προστασία των εργαζομένων.

Το υπουργείο Εργασίας επιβάλει μείωση ή παύση εργασίας σε χειρωνακτικές εξωτερικές εργασίες μεταξύ 12:00 και 16:00 και προβλέπει ειδικούς όρους για τη διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης με κλιματισμό.

Οι εργοδότες πρέπει να εκτιμούν τους κινδύνους θερμικής καταπόνησης, να εφαρμόζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, να ενημερώνουν τους εργαζόμενους και να παρέχουν μέσα ατομικής προστασίας.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων γίνεται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Snapshot powered by AI

Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία στη χώρα αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, με όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες να κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις του καύσωνα.

Η ΓΣΕΕ δημοσιεύει οδηγίες και συστάσεις προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους προκειμένου να προστατευτούν, ιδιαίτερα όσοι ασκούν εξωτερικές εργασίες.

Ποια επαγγέλματα επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, όλα τα εξωτερικά επαγγέλματα θα πρέπει να διακόψουν την εργασία τους κατά τις ώρες 12:00-17:00 που οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά έως και 44 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για όλα τα τεχνικά και οικοδομικά επαγγέλματα, τους διανομείς, τους εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και όσους δουλεύουν σε ορυχεία και λατομεία.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συστήνεται η τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

Η υποχρεωτική παύση ορίζεται όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες:

Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 40°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%.

Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%.

Η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη (WBGT) υπερβαίνει το 32,2.

Οργανωτικά μέτρα στους χώρους εργασίας

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ορισμένα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις παροχές, τις υποδομές αλλά και την παύση εργασιών με διαλείμματα.

Συγκεκριμένα συνιστά:

Πόσιμο Νερό: Πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία 10-15°C.

Παρεμβάσεις στις Εγκαταστάσεις: Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.

Χρόνος Εργασίας & Διαλείμματα: Επιβάλλεται οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και εκτέλεση των επιβαρυντικών εργασιών σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Απαιτείται μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε επιβαρυμένους θερμικά χώρους μεταξύ 12:00 και 17:00.

Χώροι Ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλοι, σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τα διαλείμματα.

Υγιεινή Κλιματισμού: Όπου χρησιμοποιούνται κλιματιστικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αποφυγή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων) και σωστή συντήρηση των μονάδων για την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης.

Αξιολόγηση Παραγόντων: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. έλλειψη εγκλιματισμού, αφυδάτωση, εντατική σωματική εργασία, βαριά/μη διαπερατά ρούχα).

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιπλέον των παραπάνω, προβλέπονται τα εξής:

Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους και κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών και τα διαλείμματα.

Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής (όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους).

Παροχή προστατευτικών μέσων του δέρματος (αντηλιακά) και καλυμμάτων αυχένα, ύστερα από γνώμη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.

Συστάσεις από το υπουργείο Εργασίας

Σημειώνεται ότι σε εγκύκλιο χθες το υπουργείο Εργασίας έκανε λόγο για μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο αναφέροντας ειδικά εργασίες σε: τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα κ.α (delivery).

Τόνιζει, ότι εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway) καθώς και ενδεχόμενη δυνατότητα να εκτελείται διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης εκτός των δίκυκλων και λοιπών μέσων του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2696/1999, υπό ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις (εφόσον διαθέτουν κλιματισμό)».

Σύμφωνα με την εγκύλιο του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε εχθές 20/7: «Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τονίζεται ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος – με βάση τη σχετική βιβλιογραφία,την εμπειρία από προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων δεικτών μικροκλίματος – και η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν για την αντιμετώπισή του, πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας (όπου προβλέπεται να απασχολείται), σε συνεργασία με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτυπώνονται στη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προβλέπεται βάσει των παρ. 1- εδάφιο α’ & παρ.3-7, του άρθρου 43, του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ, ν.3850/2010, ΦΕΚ 84 Α’). Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών που προβλέπεται βάσει των παρ. 1 & 2, του άρθρου 45, του ΚΝΥΑΕ(ν. 3850/2010). Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους. Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους, σύμφωνα με το π.δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπεινα εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK» και το π.δ. 16/96, «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σεσυμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK», όπου και αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής των ειδικών μέτρων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες σε περίπτωση καύσωνα. Οι εργοδότες οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των εργαζομένωνπου ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης και, όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας, με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Επιχειρήσεις υπαγόμενες σε συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας εν ισχύ, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τυχόν ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένωνπραγματοποιείται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές ΑΥΕ της Επιθεώρησης Εργασίας.

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