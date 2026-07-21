Καύσωνας στην Αθήνα: Στο καθήκον οι Εύζωνες, παρά τις ακραίες θερμοκρασίες

Snapshot Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παρά τον ισχυρό καύσωνα.

Η παραδοσιακή στολή τους, με τη φουστανέλα και τα τσαρούχια, καθιστά την παραμονή στον ήλιο ιδιαίτερα απαιτητική.

Αξιωματικός της Προεδρικής Φρουράς παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των Ευζώνων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Οι εύζωνες λαμβάνουν νερό και βοήθεια για την αντιμετώπιση της ζέστης, όπως το σκούπισμα του ιδρώτα, για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Snapshot powered by AI

Την ώρα που η χώρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, παραμένοντας ακίνητοι και απόλυτα προσηλωμένοι στην υπηρεσία τους, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η παραδοσιακή τους στολή, με τη φουστανέλα, τα τσαρούχια και τα υπόλοιπα βαριά εξαρτήματα, καθιστά ακόμη πιο απαιτητική την παραμονή τους κάτω από τον καυτό ήλιο.

Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα Eurokinissi

Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, αξιωματικός της Προεδρικής Φρουράς βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή, ελέγχοντας τακτικά την κατάστασή τους.

Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα τον Ιούλιο στην Αθήνα Eurokinissi

Τους προσφέρει νερό και τους σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπο, συμβάλλοντας στην ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσα στις ακραίες θερμοκρασίες.