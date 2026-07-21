Κρήτη: Λιποθύμησαν δύο επισκέπτες της Κνωσού λόγω καύσωνα - Έκλεισε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος

Snapshot Δύο επισκέπτες της Κνωσού λιποθύμησαν λόγω καύσωνα με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Η γυναίκα 55 ετών έλαβε πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με αδιαθεσία.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού έκλεισε προσωρινά από τις 13:00 έως τις 17:00 για προστασία επισκεπτών και εργαζομένων.

Λαμβάνονται έκτακτα μέτρα σε αρχαιολογικούς χώρους λόγω καύσωνα, με σύσταση αποφυγής μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής. Snapshot powered by AI

Δύο επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού λιποθύμησαν σήμερα Τρίτη, καθώς το θερμόμετρο άγγιξε τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Όπως αναφέρει το neakriti, πρόκειται για μία γυναίκα 55 ετών και έναν ηλικιωμένο άνδρα, οι οποίοι ένιωσαν έντονη αδιαθεσία κατά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο υπό τις συνθήκες καύσωνα.

Η γυναίκα αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο που βρίσκεται εκεί, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με συμπτώματα αδιαθεσίας.

Μετά τα περιστατικά και καθώς οι θερμοκρασίες καύσωνα είναι έντονες, οι υπεύθυνοι του αρχαιολογικού χώρου επικοινώνησαν με το υπουργείο Πολιτισμού και αποφασίστηκε να ανασταλεί η λειτουργεία του ανακτόρου από τις 13:00 έως τις 17:00 προκειμένου να προστατευθούν επισκέπτες και εργαζόμενοι.

Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν οδηγήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες υπαίθριες εγκαταστάσεις, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής.

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