Πώς να παραμείνετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα

Η δίψα στον καύσωνα δεν είναι ο βέλτιστος οδηγός: Πώς να πίνετε αρκετά υγρά χωρίς να το παρακάνετε.

Newsbomb

Πώς να παραμείνετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα
ΥΓΕΙΑ
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Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, το σώμα χάνει περισσότερο νερό μέσω της εφίδρωσης, καθώς προσπαθεί να αποτρέψει την υπερθέρμανση. Εάν αυτές οι απώλειες δεν αναπληρωθούν, μπορεί να πάθετε αφυδάτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο ζάλης, θερμικής εξάντλησης και, σε σοβαρές περιπτώσεις, θερμοπληξίας.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να πίνετε υγρά τακτικά και ανάλογα με τη σωματική δραστηριότητα και την εφίδρωση και να αποφεύγετε να περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί έντονη δίψα.

Πόσο πρέπει να πίνετε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα;

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ποσότητα που να ταιριάζει σε όλους. Οι ανάγκες σε υγρά ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος του σώματος, τη θερμοκρασία, τη σωματική δραστηριότητα, την κατάσταση της υγείας και το πόσο ιδρώνει ένα άτομο.

Ως πρακτικό οδηγό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει πολλούς ενήλικες να πίνουν νερό τακτικά κατά τη διάρκεια ακραίας ζέστης, συχνά περίπου 2-3 λίτρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, τα άτομα που ασκούνται ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να χρειάζονται περισσότερα υγρά, ενώ όσοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο ή συνταγογραφούμενους περιορισμούς υγρών θα πρέπει να ακολουθούν ιατρική συμβουλή αντί να αυξάνουν τα υγρά ανεξάρτητα.

Πίνετε μικρές ποσότητες συχνά αντί να καταναλώνετε μεγάλη ποσότητα μονομιάς. Το να έχετε κοντά σας ένα μπουκάλι νερό και να πίνετε με τα γεύματα και μεταξύ αυτών μπορεί να το κάνει αυτό ευκολότερο.

Πρέπει να περιμένετε μέχρι να νιώσετε δίψα;

Όχι. Η δίψα μπορεί να καθυστερήσει μετά την απώλεια υγρών, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ενήλικες, οι οποίοι μπορεί να έχουν ασθενέστερη απόκριση στη δίψα.

Στόχος είναι να πίνετε τακτικά ακόμα και όταν δεν αισθάνεστε ιδιαίτερα διψασμένοι. Το χρώμα των ούρων μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη ένδειξη: το ανοιχτό κίτρινο γενικά υποδηλώνει επαρκή ενυδάτωση, ενώ τα σκούρα κίτρινα ούρα, η μειωμένη ούρηση και η ξηροστομία μπορεί να υποδηλώνουν ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά.

Τα εντελώς διαυγή ούρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να σημαίνουν ότι πίνετε περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται.

Είναι εντάξει αν πίνετε μόνο νερό;

Για τους περισσότερους ανθρώπους που κάνουν καθημερινές δραστηριότητες, το νερό είναι η καλύτερη επιλογή. Τα ηλεκτρολυτικά ποτά είναι συνήθως περιττά απλώς και μόνο επειδή κάνει ζέστη.

Μπορεί να είναι χρήσιμα μετά από αρκετές ώρες έντονης εφίδρωσης, παρατεταμένης επίπονης άσκησης, εμέτου ή διάρροιας, όταν χάνετε και νάτριο και άλλους ηλεκτρολύτες. Επιλέξτε προϊόντα χωρίς υπερβολική ζάχαρη και αποφύγετε την λήψη δισκίων αλάτων, εκτός εάν σας το συστήσει ιατρός.

Η γρήγορη κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων απλού νερού μπορεί να αραιώσει το νάτριο στο αίμα, προκαλώντας μια δυνητικά επικίνδυνη πάθηση, που ονομάζεται υπονατριαιμία. Η περισσότερη ποσότητα δεν είναι πάντα η καλύτερη.

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Ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν στην ενυδάτωση;

Περίπου το ένα πέμπτο της ημερήσιας πρόσληψης νερού μπορεί να προέρχεται από τα τρόφιμα. Επιλογές πλούσιες σε νερό περιλαμβάνουν καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, ντομάτες, φράουλες, πορτοκάλια, γιαούρτι, σούπες και σαλάτες.

Αυτές οι τροφές μπορούν να συμπληρώσουν τα ποτά, αλλά δεν πρέπει να τα αντικαθιστούν, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονης ζέστης. Τα κρύα γεύματα μπορεί επίσης να είναι πιο ανεκτά, όταν μειώνεται η όρεξη.

Ποια ποτά είναι λιγότερο χρήσιμα σε ζεστό καιρό;

Το αλκοόλ πρέπει να περιορίζεται επειδή μπορεί να αυξήσει την απώλεια υγρών και να μειώσει την επίγνωση της υπερθέρμανσης.

Μέτριες ποσότητες τσαγιού ή καφέ μπορούν να συμβάλουν στην ημερήσια πρόσληψη υγρών, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν συνηθίσει στην καφεΐνη. Ωστόσο, η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να επιδεινώσει τους παλμούς, τις διαταραχές ύπνου ή τα στομαχικά συμπτώματα, επομένως το νερό πρέπει να παραμείνει το κύριο μέσο ενυδάτωσης.

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά παρέχουν υγρά, αλλά μπορεί να προσθέσουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τακτική ενυδάτωση.

Ποιος είναι πιο ευάλωτος στην αφυδάτωση;

Οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και οι αθλητές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλότερος μεταξύ των ατόμων με πυρετό, διάρροια, διαβήτη, νεφρική νόσο ή παθήσεις που περιορίζουν την κινητικότητα και την επικοινωνία.

Ορισμένα φάρμακα, όπως τα διουρητικά, μπορεί να επηρεάσουν την ισορροπία των υγρών. Δεν πρέπει ποτέ να διακόπτονται χωρίς ιατρική συμβουλή, αλλά οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται ένα εξατομικευμένο σχέδιο για τον καύσωνα.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ασθένειας που σχετίζεται με τη ζέστη;

Η πρώιμη αφυδάτωση και εξάντληση από τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσουν:

  • έντονη δίψα
  • πονοκέφαλο
  • αδυναμία
  • ζάλη
  • ναυτία
  • έντονη εφίδρωση
  • μυϊκές κράμπες
  • μειωμένη ούρηση

Μετακινηθείτε σε δροσερό μέρος, χαλαρώστε τα ρούχα, δροσίστε το δέρμα και πίνετε υγρά σταδιακά. Σύγχυση, λιποθυμία, επιληπτικές κρίσεις, πολύ ζεστό δέρμα ή δυσκολία στο να ξυπνήσετε κάποιον μπορεί να υποδηλώνουν θερμοπληξία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαιτεί άμεση βοήθεια!

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Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να αφυδατωθώ ακόμα και αν μείνω μέσα στο σπίτι όλη μέρα;

Ναι. Τα ζεστά, κακώς αεριζόμενα δωμάτια μπορούν να προκαλέσουν σημαντική εφίδρωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πίνετε τακτικά νερό και δροσίστε το δωμάτιο όποτε είναι δυνατόν.

Πρέπει να δίνω επιπλέον νερό στα μωρά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα;

Τα μωρά κάτω των 6 μηνών θα πρέπει γενικά να λαμβάνουν επιπλέον θηλασμό ή φόρμουλα αντί για σκέτο νερό, εκτός εάν ένας παιδίατρος σας συμβουλεύσει διαφορετικά. Στα μεγαλύτερα μωρά μπορούν να προσφερθούν μικρές ποσότητες νερού παράλληλα με τα συνηθισμένα τους γεύματα.

Συμπέρασμα

Για να παραμένετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, πίνετε νερό τακτικά αντί να βασίζεστε μόνο στη δίψα, τρώτε τροφές πλούσιες σε νερό και αυξήστε την πρόσληψη όταν ιδρώνετε πολύ. Τα ποτά ηλεκτρολυτών είναι χρήσιμα κυρίως μετά από παρατεταμένη απώλεια υγρών και αλατιού και όχι για όλους. Όποιος μπερδεύεται, λιποθυμά ή εμφανίζει σημάδια θερμοπληξίας χρειάζεται επείγουσα ιατρική βοήθεια.

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