Μουντιάλ 2030: Οι πρώτες έξι ομάδες που έκλεισαν θέση – Η καινοτομία για τα 100 χρόνια

Μετά τον θρίαμβο της εθνικής Ισπανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο διαφορετικό από όλα τα άλλα αρχίζει ήδη να παίρνει μορφή. Το Μουντιάλ των 100 χρόνων έχει ήδη τους πρώτους πρωταγωνιστές του, με έξι εθνικές να έχουν «κλειδώσει» θέση στην κορυφαία ποδοσφαιρική παράσταση.

Πρόκειται για τις εθνικές ομάδες των τριών συνδιοργανωτριών χωρών (σ.σ. Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία), καθώς και τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης, δεδομένου ότι αυτές οι τρεις χώρες θα φιλοξενήσουν από μία αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Αυτός είναι ένας τρόπος για να τιμηθεί η συμπλήρωση ενός αιώνα από το πρώτο Μουντιάλ, που διεξήχθη το 1930 από την Ουρουγουάη και ολοκληρώθηκε με θρίαμβο της εθνικής ομάδας της οικοδέσποινας, σύμφωνα με τη FIFA.

Διαβάστε επίσης