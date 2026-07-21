Μόλις 7 παίκτες το έχουν πετύχει: Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε το απόλυτο ποδοσφαιρικό «κατόρθωμα»

Ο Ρόδρι κέρδισε επάξια μία θέση σε ένα από τα πλέον κλειστά κλαμπ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο αρχηγός της Ισπανίας έγινε μόλις ο 7ος παίκτης ο οποίος έχει κατακτήσει όλα τα μεγάλα τρόπαια που μπορεί να διεκδικήσει ένας ποδοσφαιριστής: Μουντιάλ, Τσάμπιονς Λιγκ, μεγάλη διεθνή διοργάνωση (EURO ή Copa America), πρωτάθλημα κορυφαίας λίγκας και τη Χρυσή Μπάλα.

Στην ιστορία του ποδοσφαίρου, μόλις επτά παίκτες έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το μοναδικό επίτευγμα. Πέρα από τον Ρόδρι, στη λίστα βρίσκονται θρύλοι όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Γκερντ Μίλερ, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο Ριβάλντο, ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Ροναλντίνιο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά τη σπουδαία καριέρα του, δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ.

Ο Ρόδρι έφτασε σε αυτό το επίτευγμα ύστερα από μία εκπληκτική πορεία με την Ισπανία και τη Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης του EURO 2024, κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ με τους «πολίτες», πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση πολλών πρωταθλημάτων και το 2024, παρέλαβε τη Χρυσή Μπάλα.

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