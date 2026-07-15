Μουντιάλ 2026: Ο… μαέστρος Ρόδρι έγινε ο απόλυτος ρυθμιστής και «έσπασε» ρεκόρ 60 ετών

Ο ηγέτης της «φούρια ρόχα» συνεχίζει να εντυπωσιάζει, λίγο πριν από τη μεγάλη «μάχη» του τελικού του εφετινού Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Ο… μαέστρος Ρόδρι έγινε ο απόλυτος ρυθμιστής και «έσπασε» ρεκόρ 60 ετών
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Ρόδρι «έγραψε» ιστορία, καθώς έχει πραγματοποιήσει συνολικά 655 πάσες στο εφετινό Μουντιάλ, ήτοι τις περισσότερες που έχουν επιτευχθεί από ποδοσφαιριστή σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1966, σύμφωνα με την Opta.

Αναμφίβολα, το συγκεκριμένο στατιστικό αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ποιότητα, την αγωνιστική του ευφυΐα και την επιρροή που ασκεί στο παιχνίδι της Ισπανίας και της Μάντσεστερ Σίτι όλα αυτά τα χρόνια, που είναι και αυτή που τού χάρισε τη «Χρυσή Μπάλα» το 2024.

Η «φούρια ρόχα» συνεχίζει να «κλέβει» την παράσταση στον θεσμό για την αμυντική της συνέπεια αλλά και την ποιοτική κατοχή της μπάλας, που την έφτασαν έως τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, έπειτα από την επιβλητική νίκη κόντρα στη Γαλλία με 2–0 στα ημιτελικά.

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