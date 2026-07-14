Live: Γαλλία - Ισπανία 0-1: Προβάδισμα από το σημείο του πέναλτι
Δείτε το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Ισπανία πήρε προβάδισμα 1-0 με εύστοχο πέναλτι Ογιαρθάμπαλ στο 22ο λεπτό.
- Το πέναλτι δόθηκε μετά από παράβαση του Ντιν που κλώτσησε τον Γιαμάλ.
- Το γκολ σημειώθηκε στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
Η Ισπανία με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ παίρνει το προβάδισμα στο σκορ στο 22' στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.
Ο Ντιν προσπάθησε να ελέγξει την μπάλα με το κεφάλι και στη συνέχεια κλώτσησε τον Γιαμάλ που είχε κινηθεί στην πλάτη του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κλήρωση Τζόκερ (14/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
21:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σε Κατάρ και Αυστραλία ο Δένδιας για πενταήμερη επίσκεψη
17:34 ∙ LIFESTYLE