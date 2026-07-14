Live: Γαλλία - Ισπανία 0-1: Προβάδισμα από το σημείο του πέναλτι

Snapshot Η Ισπανία πήρε προβάδισμα 1-0 με εύστοχο πέναλτι Ογιαρθάμπαλ στο 22ο λεπτό.

Το πέναλτι δόθηκε μετά από παράβαση του Ντιν που κλώτσησε τον Γιαμάλ.

Το γκολ σημειώθηκε στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ παίρνει το προβάδισμα στο σκορ στο 22' στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Ντιν προσπάθησε να ελέγξει την μπάλα με το κεφάλι και στη συνέχεια κλώτσησε τον Γιαμάλ που είχε κινηθεί στην πλάτη του.