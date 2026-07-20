Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα: Ο Φαμπιάν Ρουίθ κοιμήθηκε… αγκαλιά με το τρόπαιο του Μουντιάλ

Η Ισπανία «πετά» στα ουράνια. Αναμφίβολα, η κορυφή του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση ενός ποδοσφαιριστή και κατ’ επέκταση ενός έθνους. Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τους αριθμούς και αποτυπώνουν ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Ο Φαμπιάν Ρουίθ έδωσε τη δική του, μοναδική εικόνα. Με το τρόπαιο του Μουντιάλ δίπλα του, ακόμα και… στον ύπνο του, ο Ισπανός κεντρικός μέσος μοιράστηκε μία φωτογραφία που δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις.

https://www.instagram.com/p/DbA8ywzt29N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η εικόνα προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως επειδή πολλοί φίλαθλοι τη συνέκριναν με την περίφημη φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022. Η κίνηση του Ρουίθ θεωρείται συμβολική από αρκετούς: Το τρόπαιο είναι η επιβεβαίωση χρόνων προσπάθειας, πίεσης και θυσιών και πρόκειται για φωτογραφία που συμπυκνώνει όλη τη μαγεία του ποδοσφαίρου.