Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα: Ο Φαμπιάν Ρουίθ κοιμήθηκε… αγκαλιά με το τρόπαιο του Μουντιάλ

Ο Ισπανός μέσος μοιράστηκε μία ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα, λίγες ώρες μετά τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα: Ο Φαμπιάν Ρουίθ κοιμήθηκε… αγκαλιά με το τρόπαιο του Μουντιάλ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η Ισπανία «πετά» στα ουράνια. Αναμφίβολα, η κορυφή του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση ενός ποδοσφαιριστή και κατ’ επέκταση ενός έθνους. Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τους αριθμούς και αποτυπώνουν ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Ο Φαμπιάν Ρουίθ έδωσε τη δική του, μοναδική εικόνα. Με το τρόπαιο του Μουντιάλ δίπλα του, ακόμα και… στον ύπνο του, ο Ισπανός κεντρικός μέσος μοιράστηκε μία φωτογραφία που δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις.

https://www.instagram.com/p/DbA8ywzt29N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η εικόνα προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως επειδή πολλοί φίλαθλοι τη συνέκριναν με την περίφημη φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022. Η κίνηση του Ρουίθ θεωρείται συμβολική από αρκετούς: Το τρόπαιο είναι η επιβεβαίωση χρόνων προσπάθειας, πίεσης και θυσιών και πρόκειται για φωτογραφία που συμπυκνώνει όλη τη μαγεία του ποδοσφαίρου.

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