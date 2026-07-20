Η Μαδρίτη «βάφτηκε» κόκκινη: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους

«Κόκκινη» λαοθάλασσα στη Μαδρίτη για τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Μαδρίτη «βάφτηκε» κόκκινη: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Πανηγυρικό είναι το κλίμα σε όλη την Ισπανία και ειδικότερα στη Μαδρίτη, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους και τα σοκάκια της πρωτεύουσας για να υποδεχτούν τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο γνώρισαν την αποθέωση μετά την επιστροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σημαίες, συνθήματα και ξέφρενους πανηγυρισμούς στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η «ρόχα» κατέκτησε το δεύτερο Μουντιάλ, νικώντας την Αργεντινή στον τελικό χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση. Η γιορτή συνεχίστηκε σε σημεία όπως η Σιμπέλες, η Γκραν Βία και η Πλάθα ντε Εσπάνια, όπου χιλιάδες φίλαθλοι πανηγύρισαν έως το πρωί.

LIVE εικόνα από τη Μαδρίτη:

Σάντσεθ: «Η νίκη της εθνικής είναι όλων των Ισπανών»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σχολίασε ότι η κατάκτηση του Μουντιάλ από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανήκει «σε όλους τους Ισπανούς και τις Ισπανίδες», σε δήλωση μαζί με τον πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης.

Ο Σάντσεθ ταξίδεψε απευθείας από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό. Ο Τεμπούν συνεχάρη τον Σάντσεθ για την επιτυχία της εθνικής ομάδας, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός τού χάρισε μία φανέλα της Ισπανίας με το όνομά του και τον αριθμό «26» στην πλάτη.

Φελίπε ΣΤ’: «Ήταν προνόμιο να σηκώσουμε το τρόπαιο μαζί σας»

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’, συνεχάρη τους παίκτες της εθνικής ομάδας στο Παλάτι της Θαρθουέλα για την κατάκτηση του Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντας τη νίκη ως «επικό θρίαμβο».

«Ήταν προνόμιο και χαρά για εμάς να σας βλέπουμε να παίζετε τον τελικό και να γιορτάζουμε μαζί σας τη στιγμή που σηκώσατε το κύπελλο, με τις τεράστιες ευχαριστίες όλης της Ισπανίας», τόνισε.

Ο Ισπανός μονάρχης σημείωσε πως 16 χρόνια αργότερα, η χώρα επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χάρη στους παίκτες της. Παράλληλα, αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας, επισημαίνοντας ότι «έχετε υποφέρει, επιστρέφετε τραυματισμένοι και κουρασμένοι, έχετε δεχθεί κριτική, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά μπροστά στη χαρά ότι φέρατε το κύπελλο πίσω στην πατρίδα; Σας ευχαριστούμε, είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς».

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