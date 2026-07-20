Μουντιάλ 2026: Η απονομή στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία (vid)
Η Ισπανία είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία της Παγκόσμιο πρωταθλήτρια.
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Η Ισπανία είναι ξανά στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας της Αργεντινή με 1-0 στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 και στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε κυριάρχησε στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε τον έλεγχο του αγώνα για 120 λεπτά και εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα στην παράταση, φτάνοντας σε έναν ιστορικό θρίαμβο.
Δείτε την απονομή
Η είσοδος του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο για τις απονομές:
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