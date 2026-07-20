Μαδρίτη: Οι πρωταθλητές κόσμου έφτασαν στην Ισπανία - Live η υποδοχή της Εθνικής ομάδας

Snapshot Η Εθνική Ισπανίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, νικώντας την Αργεντινή με 1-0.

Οι παίκτες και ο προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε Καστίγιο έφτασαν στη Μαδρίτη για μια σειρά επίσημων υποδοχών και πανηγυρισμών.

Η υποδοχή περιλαμβάνει συναντήσεις με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ', τη βασίλισσα Λετίθια και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Η θριαμβευτική παρέλαση της ομάδας στους δρόμους της Μαδρίτης θα συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους.

Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν στην πλατεία Θιμπέλες με την παρουσίαση του τροπαίου και πανηγυρισμούς. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Ισπανίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας με 1-0 την Αργεντινή και τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του αιώνα, Λιονέλ Μέσι.

Η υποδοχή της ομάδας στην Μαδρίτη αναμένεται να μετατραπεί σε μία ξέφρενη γιορτή με χιλιάδες κόσμου να υποδέχονται τους Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ που αγωνίστηκαν στον τελικό με τον «χρυσό» σκόρερ Φεράν Τόρες καθώς και τον προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε Καστίγιο, μαζί με το χρυσό τρόπαιο.

Οι παίκτες έφτασαν τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο επίσημες υποδοχές και πανηγυρικές εκδηλώσεις που θα ολοκληρωθούν στην Πλατεία Θιμπέλες.

Δείτε live την άφιξη της εθνικής στην Ισπανία:

Το πρόγραμμα των εορτασμών στη Μαδρίτη

Η πρώτη στάση της ομάδας θα γίνει στο Παλάτι Θαρθουέλα όπου θα τους υποδεχτούν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' και η βασίλισσα Λετίθια.

Αμέσως μετά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα μεταβούν στο Μέγαρο Μονκλόα, όπου θα τους περιμένει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Οι δύο θεσμικές υποδοχές αποτελούν το προοίμιο των εορτασμών που έχουν προγραμματιστεί στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το αποκορύφωμα της ημέρας αναμένεται να είναι η θριαμβευτική παρέλαση της εθνικής ομάδας στους δρόμους της Μαδρίτης. Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν κατά μήκος της διαδρομής για να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές που χάρισαν στην Ισπανία το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.

Η πομπή θα ολοκληρωθεί στην εμβληματική πλατεία Θιμπέλες, όπου έχει στηθεί ειδική σκηνή για τη μεγάλη γιορτή. Εκεί οι ποδοσφαιριστές θα παρουσιάσουν το τρόπαιο στους φιλάθλους και θα συμμετάσχουν στους πανηγυρισμούς που έχουν οργανωθεί για την επιστροφή των παγκόσμιων πρωταθλητών.

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