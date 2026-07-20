Μουντιάλ 2026: Το πλήθος αποδοκίμασε Τραμπ και Ινφαντίνο κατά την τελετή της απονομής

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αποδοκιμάστηκαν έντονα από το πλήθος κατά την τελετή απονομής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες.

Η παρουσία του Τραμπ προκάλεσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποδοκιμασίες από το κοινό ήδη από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι αρχικά ήταν σκεπτικός για τη διοργάνωση στις ΗΠΑ, αλλά τώρα πιέζει τη FIFA να φέρει το Μουντιάλ ξανά σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπήρξε κριτική για τη στενή σχέση της FIFA με τον Λευκό Οίκο, ειδικά μετά την απονομή ειδικού «Βραβείου Ειρήνης» στον Τραμπ παρά τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0, χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, όμως η στιγμή της απονομής σημαδεύτηκε από τις έντονες πολιτικές αποδοκιμασίες του κοινού προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου 26 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και την προσωπική του ασφάλεια, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να παραδώσει το χρυσό τρόπαιο στους Ισπανούς νικητές. Οι χιλιάδες οπαδοί στις κερκίδες όμως ξέσπασαν σε ηχηρές αποδοκιμασίες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του χαιρετώντας το πλήθος, την ώρα που χρυσά κομφετί έπεφταν γύρω από τη σκηνή. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Τραμπ φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο στον σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, και σε άλλους παίκτες, ενώ παρέμεινε για λίγα λεπτά στο πλάι της σκηνής παρακολουθώντας τους πανηγυρισμούς.

Η απόφασή του να παρακολουθήσει τον αγώνα οδήγησε σε μεγάλες ουρές ασφαλείας πριν από τον αγώνα, με τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνομία της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ενισχύουν την παρουσία τους.

Οι αντιδράσεις του κοινού για την παρουσία του είχαν ξεκινήσει από νωρίς. Ήδη από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, όταν η μορφή του Προέδρου προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Ο Τραμπ παρακολούθησε την αναμέτρηση από VIP σουίτα πίσω από ειδικά τοποθετημένα αλεξίσφαιρα τζάμια, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Μελάνια, τους γιους του Έρικ και Μπάρον, καθώς και υψηλούς προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα της Ισπανίας, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αθλητική εκδήλωση. Τον περασμένο μήνα, οπαδοί στο Madison Square Garden τον αποδοκίμασαν στον 3ο αγώνα των τελικών του NBA μεταξύ των Νικς και των Σαν Αντόνιο Σπερς.'Ηταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Η σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τον κόσμο του ποδοσφαίρου ήταν ήδη τεταμένη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Πολλοί φίλαθλοι δεν ξέχασαν την πρόσφατη, αμφιλεγόμενη παρέμβασή του, όταν τηλεφώνησε προσωπικά στον Ινφαντίνο ζητώντας την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκούν στη φάση των «32». Παράλληλα, διεθνείς οργανώσεις είχαν ασκήσει έντονη κριτική στη FIFA για τη στενή της σχέση με τον Λευκό Οίκο, ειδικά μετά τη θέσπιση ενός ειδικού «Βραβείου Ειρήνης της FIFA» που απονεμήθηκε στον Τραμπ, την ώρα που η μεταναστευτική του πολιτική προκαλούσε ανησυχίες για τα δικαιώματα των ξένων επισκεπτών στο τουρνουά.

Παρά τις αποδοκιμασίες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος από την επιτυχία της διοργάνωσης, την οποία συνδιοργάνωσαν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδός. Σε δηλώσεις του στο δίκτυο Fox Sports πριν από το παιχνίδι, παραδέχθηκε ότι αρχικά ήταν σκεπτικός, λέγοντας στον Ινφαντίνο ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι χώρα ποδοσφαίρου», για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως το τελικό αποτέλεσμα απέδειξε το αντίθετο. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι πιέζει ήδη την ηγεσία της FIFA ώστε η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ συντομότερα από το αναμενόμενο.

«Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα», είπε. «Αλλά με βάση τους αριθμούς, θα το ζητήσουμε ξανά αμέσως. Αλλά είπα για να ξεπεράσουμε το σοκ, θα μπορούσατε να μας ανακοινώσετε και ίσως μετά για τον επόμενο, και ακόμη ένα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό ξανά, και πρέπει να το κάνουμε όσο είμαι εδώ. Το ακούς αυτό, Τζιάνι;» Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί κυρίως στο Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με επιλεγμένους αγώνες στη Νότια Αμερική.

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