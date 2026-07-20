Ισπανία: LIVE η παρέλαση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας – «Σεισμός» στη Μαδρίτη για τους θριαμβευτές

Snapshot Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης για να τιμήσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ισπανία.

Η «ρόχα» γιορτάζει το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της, με μία λαμπρή παρέλαση στην πρωτεύουσα.

Η πορεία των πρωταθλητών συνοδεύτηκε από εθνικά τραγούδια, συνθήματα και εμφανή παρουσία σημαιών.

Η πλατεία της Κυβέλης αποτέλεσε το κέντρο της εορταστικής υποδοχής για τους παίκτες.

Ο Λαμίν Γιαμάλ χαρακτηρίζεται ως το «πρόσωπο – σύμβολο» της νέας «χρυσής» γενιάς του ισπανικού ποδοσφαίρου. Snapshot powered by AI

Η Μαδρίτη «βάφτηκε» κόκκινη. Η Ισπανία βιώνει στιγμές ιστορικής χαράς, καθώς οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επέστρεψαν στη βάση για να γιορτάσουν μαζί με τον κόσμο το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας τους. Η «φούρια ρόχα» γυρνά στους δρόμους με το πολυπόθητο τρόπαιο στα χέρια και γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους που περίμεναν τη μεγάλη παρέλαση.

LIVE εικόνα από τη Μαδρίτη:

Από το αεροδρόμιο έως την «καρδιά» της ισπανικής πρωτεύουσας, το σκηνικό θυμίζει εθνική γιορτή. Σημαίες, τραγούδια και συνθήματα συνόδευσαν την πορεία των πρωταθλητών, με την πλατεία της Κυβέλης να υποδέχεται τους ήρωες μίας νέας «χρυσής» εποχής για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Φυσικά, στο επίκεντρο της γιορτής βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός «αστέρας» της Μπαρτσελόνα αποτελεί το σύμβολο της απόλυτα επιτυχημένης «φουρνιάς» της Ισπανίας και το πρόσωπο μίας ομάδας που συνδυάζει ταλέντο, ποιότητα, εμπειρία και ενότητα.

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