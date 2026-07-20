Μουντιάλ 2026: Το «ευχαριστώ» της βασιλικής οικογένειας στην εθνική Ισπανίας για τη δεύτερη κούπα

Η εθνική Ισπανίας βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Νιού Τζέρσεϊ. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επικράτησε με 1–0 της Αργεντινής χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, γράφοντας μία ακόμη «χρυσή σελίδα» στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Με αυτόν τον τρόπο, η «φούρια ρόχα» προσέθεσε το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, ακριβώς 16 χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση του Μουντιάλ, στη Νότια Αφρική.

Μετά την άφιξη στην πρωτεύουσα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ξεκίνησαν το πρόγραμμα των εορτασμών τους. Πρώτος σταθμός ήταν το Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο έγιναν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ’, τη Βασίλισσα Λετίθια, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία.

Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ της Ισπανίας συνομιλεί με την αποστολή της εθνικής ομάδας στο Παλάτι της Θαρθουέλα, παρουσία της πριγκίπισσας Λεονόρ, της Βασίλισσας Λετίθια και της πριγκίπισσας Σοφίας, πριν από την παρέλαση του τροπαίου του Μουντιάλ. GETTY.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ και η πριγκίπισσα Σοφία παρακολουθούν την επίσκεψη της εθνικής ομάδας Ισπανίας στο Παλάτι της Θαρθουέλα, πριν από την παρέλαση του τροπαίου του Μουντιάλ.

Ο Βασιλιάς συνεχάρη τους παίκτες για την ιστορική τους επιτυχία, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν «επικό θρίαμβο» και υπογραμμίζοντας την ενότητα και την προσπάθεια της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Όταν παίζει η εθνική, παίζουμε όλοι. Τώρα, κερδίσατε για όλη την Ισπανία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φελίπε ΣΤ’, ευχαριστώντας τους ποδοσφαιριστές για τη χαρά που χάρισαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ρόδρι συνομιλεί με την πριγκίπισσα Λεονόρ κατά την επίσκεψη της εθνικής ομάδας στο Παλάτι της Θαρθουέλα, πριν από την παρέλαση του τροπαίου του Μουντιάλ. GETTY.

Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, η Βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία μαζί με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στον τελικό με αντίπαλο την Αργεντινή. Η βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές στο Παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων εορτασμών. EUROPA PRESS.

Η γιορτή συνεχίζεται, καθώς η αποστολή της Ισπανίας μετέβη στο Παλάτι της Μονκλόα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.

Μετά τις επίσημες υποχρεώσεις, οι πρωταθλητές κόσμου θα επιβιβαστούν σε ανοιχτό λεωφορείο και θα ξεκινήσουν την παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, με τελικό προορισμό την πλατεία Θιμπέλες.

Η μεγάλη γιορτή αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στις 22:00, όταν οι παίκτες θα φτάσουν στην εμβληματική πλατεία για το τελικό πάρτι με τους φιλάθλους και θα κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο ένα Μουντιάλ που θα μείνει για πάντα στη μνήμη των Ισπανών.

LIVE εικόνα από τη Μαδρίτη:

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