Μουντιάλ 2026: Το «ευχαριστώ» της βασιλικής οικογένειας στην εθνική Ισπανίας για τη δεύτερη κούπα
Η «φούρια ρόχα» επέστρεψε στη Μαδρίτη με το δεύτερο αστέρι στη φανέλα και ξεκίνησε τους πανηγυρισμούς με τη βασιλική υποδοχή στη Θαρθουέλα
Η εθνική Ισπανίας βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Νιού Τζέρσεϊ. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επικράτησε με 1–0 της Αργεντινής χάρη σε γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, γράφοντας μία ακόμη «χρυσή σελίδα» στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Με αυτόν τον τρόπο, η «φούρια ρόχα» προσέθεσε το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, ακριβώς 16 χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση του Μουντιάλ, στη Νότια Αφρική.
Μετά την άφιξη στην πρωτεύουσα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ξεκίνησαν το πρόγραμμα των εορτασμών τους. Πρώτος σταθμός ήταν το Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο έγιναν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ’, τη Βασίλισσα Λετίθια, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία.
Ο Βασιλιάς συνεχάρη τους παίκτες για την ιστορική τους επιτυχία, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν «επικό θρίαμβο» και υπογραμμίζοντας την ενότητα και την προσπάθεια της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
«Όταν παίζει η εθνική, παίζουμε όλοι. Τώρα, κερδίσατε για όλη την Ισπανία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φελίπε ΣΤ’, ευχαριστώντας τους ποδοσφαιριστές για τη χαρά που χάρισαν σε ολόκληρη τη χώρα.
Η γιορτή συνεχίζεται, καθώς η αποστολή της Ισπανίας μετέβη στο Παλάτι της Μονκλόα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ.
Μετά τις επίσημες υποχρεώσεις, οι πρωταθλητές κόσμου θα επιβιβαστούν σε ανοιχτό λεωφορείο και θα ξεκινήσουν την παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, με τελικό προορισμό την πλατεία Θιμπέλες.
Η μεγάλη γιορτή αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στις 22:00, όταν οι παίκτες θα φτάσουν στην εμβληματική πλατεία για το τελικό πάρτι με τους φιλάθλους και θα κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο ένα Μουντιάλ που θα μείνει για πάντα στη μνήμη των Ισπανών.
LIVE εικόνα από τη Μαδρίτη: