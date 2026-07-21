Αμπελόκηποι: Διπλή σεξουαλική επίθεση μέρα μεσημέρι – Συνελήφθη 21χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο

Snapshot Δύο γυναίκες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση μέρα μεσημέρι στους Αμπελόκηπους από έναν 21χρονο Αιγύπτιο με πλούσιο ποινικό μητρώο.

Ο δράστης, που διαμένει παράνομα στην Ελλάδα, ακολούθησε και επιχείρησε να αγγίξει ασελγώς τις γυναίκες σε διαφορετικά σημεία μέσα σε 20 λεπτά.

Η δεύτερη γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει μπαίνοντας σε ανθοπωλείο και ειδοποίησε την Αστυνομία όταν είδε τον δράστη να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο 21χρονος συνελήφθη, αλλά δεν μπορεί να απελαθεί λόγω περιοριστικών όρων που του έχει επιβάλει η Δικαιοσύνη για παλαιότερες αξιόποινες πράξεις.

Ο δράστης οδηγήθηκε ξανά στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο γυναίκες στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης μέρα μεσημέρι στους Αμπελόκηπους, με διαφορά μόλις 20 λεπτών.

Δράστης των επιθέσεων είναι ένας 21χρονος υπήκοος Αιγύπτου (με τα αρχικά Α.Ν.), ο οποίος διαμένει παράνομα στη χώρα και έχει πλούσιο ποινικό μητρώο για ληστείες, κλοπές, υποθέσεις ναρκωτικών και κακοποίηση ζώων.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στην οδό Λακωνίας, όπου ο 21χρονος ακολούθησε μια μητέρα φωνάζοντάς της χυδαίες εκφράσεις, ενώ προέβη σε επιδεικτικές και ασελγούς περιεχομένου πράξεις. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη, κατέφυγε σε παρακείμενο σούπερ μάρκετ για να προστατευθεί και κάλεσε την κόρη της.

Λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, ο δράστης επιτέθηκε σε δεύτερη γυναίκα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

«Έφευγα από την Πανόρμου και πήγαινα προς Αμπελόκηπους. Στη Λεωφόρο Κηφισίας κοιτούσα το κινητό μου, όταν ξαφνικά ήρθε από πίσω μου, πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου και επιχείρησε να μου πιάσει το στήθος. Τον έσπρωξα και του φώναξα να φύγει, αλλά εκείνος επέμενε», δήλωσε η γυναίκα στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Όπως περιέγραψε η ίδια, για να γλυτώσει μπήκε σε ένα κοντινό ανθοπωλείο, ενώ στη συνέχεια εντόπισε τον δράστη να κυκλοφορεί αμέριμνος και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το νομικό παράδοξο με τη μη απέλαση

Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, αν και βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατή η απέλασή του.

Ο λόγος είναι ότι για παλαιότερες αξιόποινες πράξεις του, η Δικαιοσύνη του είχε επιβάλει περιοριστικούς όρους –συγκεκριμένα την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα– γεγονός που εμποδίζει διοικητικά την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε εκ νέου στη Δικαιοσύνη, αντιμέτωπος με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση.

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