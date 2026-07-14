Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Κύπρου η είδηση της σύλληψης ενός 44χρονου Ελληνοκύπριου στη Λεμεσό, έπειτα από καταγγελία της ίδιας της πεθεράς του για βιασμό. Οι Αρχές διερευνούν μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και ψυχολογική βία σε βάρος της 58χρονης γυναίκας.

Οι καταγγελίες της 58χρονης

Η υπόθεση έλαβε τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν η 58χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του philenews, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της καταγγελίας, προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 44χρονου. Η καταγγέλλουσα περιέγραψε στις Αρχές ένα εφιαλτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ο γαμπρός της την επισκέφθηκε στο σπίτι της και προέβη σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Την ίδια ώρα, η γυναίκα ανέφερε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Η 58χρονη ισχυρίστηκε ότι, το τελευταίο διάστημα, ο 44χρονος της ζητούσε επίμονα να συνευρεθούν ερωτικά, με την ίδια να αρνείται κατηγορηματικά. Κι όμως, παρά τις αρνήσεις της, εκείνος φέρεται να προέβαινε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη δική της συναίνεση.

Η στάση του κατηγορουμένου

Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου την Κυριακή, 12 Ιουλίου, προκειμένου να απολογηθεί. Το δικαστήριο, ικανοποιώντας το αίτημα των ανακριτών, διέταξε την πενθήμερη κράτησή του, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του βιασμού.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ο ύποπτος προέβαλε τους δικούς του ισχυρισμούς, τους οποίους οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή. Όπως ανακοινώθηκε, ο 44χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία του βιασμού. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως διακατέχεται από "έντονη σεξουαλική ορμή" και παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις με την πεθερά του σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση.

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