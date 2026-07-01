Στα λόγια εκλογές την άνοιξη, στις πράξεις το φθινόπωρο, η πεθερά του Δουδωνή

Οι σχέσεις γενικά είναι δύσκολες. Μια από τις δυσκολότερες είναι η σχέση πεθεράς-νύφης. Η έκπληξη είναι να το θυμίζει αυτό ένας ανύπαντρος, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Newsbomb

Στα λόγια εκλογές την άνοιξη, στις πράξεις το φθινόπωρο, η πεθερά του Δουδωνή
© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Ο Ιούλιος μπαίνει με τον Πρωθυπουργό να κάνει σκληρή προσπάθεια, προκειμένου να πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το ’27. Το έκανε μοιράζοντας δουλειά στους υπουργούς για το επόμενο εξάμηνο, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου. Την ίδια στιγμή απαρίθμησε τα έργα που θα παραδοθούν τις επόμενες μέρες (E65, σταθμοί μετρό στην Θεσσαλονίκη κα). Κι αναρωτιέται κανείς: Τι πρεμούρα υπάρχει για εγκαίνια ντάλα καλοκαίρι; Βαρέθηκα. Στρέφω την προσοχή μου σε κάτι πιο λαχταριστό.

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Κατάλευκη με μπλε και κόκκινες ρίγες, blueberries, raspberries, και lychees, ήταν η τούρτα με την οποία τίμησαν τις ΗΠΑ στο ευρωκοινοβούλιο.

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Η εκδήλωση έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία. Εμείς κάνουμε ότι μπορούμε να τους γλυκάνουμε κι αυτοί κερνάνε πίκρα, με τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ να περνούν την δυσκολότερη φάση τους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ελπίδες μας στην Κίμπερλι που εκτιμώ θα φροντίσει για μια γκράντε εκδήλωση στην Αθήνα, με ή χωρίς Τραμπ.

Πεθερικά

Οι σχέσεις γενικά είναι δύσκολες. Μια από τις δυσκολότερες είναι η σχέση πεθεράς-νύφης. Η έκπληξη είναι να το θυμίζει αυτό ένας ανύπαντρος, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Δουδωνής, ο οποίος άφησε στην άκρη τα γαλλικά και την Οξφόρδη και πέρασε σε κατά μέτωπο επίθεση προς τη Ντόρα Μπακογιάννη.

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«Έχετε αναλάβει τον ρόλο των… πεθερικών της Επιτροπής. Μας μέμφεστε, μας σνομπάρετε, παριστάνετε τα πεθερικά μας» είπε, στην ψηλή, η οποία δεν το περίμενε, αλλά δεν μάσησε κιόλας. «Τον θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, γιατί είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου», απάντησε με το γνωστό χαμόγελο, θυμίζοντας τα λεγόμενα της νύφης της Σίας Κοσιώνη παλαιότερα.

Ο καυγάς μεταξύ Δουδωνή και Ντόρας έγινε στην συζήτηση της Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία αφορούσε το περίφημο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Η Ντόρα προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει υπέρ της αναθεώρησης, λέγοντας «Εγώ θα ψηφίσω την πρότασή σας, κύριε Δουδωνή. Εσείς θα την ψηφίσετε;». Ως γνωστόν το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη προς αναθεώρηση, ούτε ακόμα αν η πλειοψηφία υιοθετήσει τις δικές του προτάσεις.

Φρέσκα κουλούρια

Η σκληρή γραμμή του ΠΑΣΟΚ και στην αναθεώρηση, δεν το έχει βοηθήσει και πολύ πάντως. Άλλες δύο δημοσκοπήσεις (Alco και Marc) του δίνουν το γνωστό διψήφιο, να παλεύει για την τρίτη θέση με το κόμμα της κ. Καρυστιανού, ενώ στα ποιοτικά στοιχεία του Αρχηγού η κατάσταση παραμένει ίδια.

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Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός, εξακολουθεί να απουσιάζει από τις πρώτες τρεις θέσεις,

ενώ νιώθει την ανάσα της Ζωής ακριβώς πίσω του.

Αντεπίθεση με εθνικά και Ταμείο Ανάκαμψης

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει την προσπάθειά της, μπας και ξεκολλήσει η βελόνα. Μετά τα εθνικά θέματα που είχε στο επίκεντρο η επίσκεψη Ανδρουλάκη σε Ρόδο, και Κάσο, σειρά έχει το Ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο σήμερα δίνουν συνέντευξη τύπου οι κ.κ. Γερουλάνος, Παλαιοδήμος και Τσουκαλάς, ενώ μεθαύριο έχει επερώτηση στην Βουλή. Σύμφωνα με σποτάκι, ένα από τα θύματα της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας είναι τα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Ρεαλιστής

Ελάχιστοι στο ΠΑΣΟΚ πάντως τολμούν να παραδεχτούν την κατάσταση. Ο τελευταίος που χτύπησε καμπανάκι, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος βρέθηκε διαγραμμένος, τα βρόντηξε κι έφυγε αξιοπρεπώς.

Ένας από τους ελάχιστους είναι ο υποψήφιος στο νότιο Τομέα, τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης.

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«Ας μην κοροϊδευόμαστε, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Νίκη με μία ψήφο διαφορά, το λέγαμε πριν το κόμμα Τσίπρα», δήλωσε πρόσφατα. Ο υποψήφιος είναι συμπαθής στην ΠΑΣΟΚική βάση και αποτελεί την ήρεμη δύναμη των νοτίων. Προχθές μάζεψε καμιά 200ριά στην Ηλιούπολη. Επίσης, όπως μου είπε ενημερωμένο πουλάκι της Γλυφάδας, μια ψήφος στην Άννα σημαίνει και μια στον Κακλαμάνη, μια στον Χρηστίδη σημαίνει και μια στον Κακλαμάνη, ενώ δεν συμβαίνει το αντίθετο.

Αναμνήσεις

Ρεαλιστής αλλά όχι παντού. Στην ίδια συνέντευξη, ο υποψήφιος επισήμανε ότι δεν έχει ξαναδεί «από τα χρόνια του πατέρα του», πολιτικό αρχηγό που επικοινωνιακά να τρώει τόσο πολύ ξύλο στα ΜΜΕ.

Με κάθε σεβασμό στον Απόστολο (χρόνια πολλά από το Μαντείο), αλλά πέρασαν και τα ‘90ς και τα ‘00ς με το ΠΑΣΟΚ καβάλα, και όλα τα ΜΜΕ στην διάθεσή του. Η σκληρή πραγματικότητα είναι πως το ιστορικό αυτό κόμμα δεν ξεπέρασε ποτέ το 13% σε εκλογικές αναμετρήσεις μετά την μεγάλη νίκη του ΓΑΠ το 2009 και τις βυθίσεις.

Νευρική

Παρά την κολλημένη βελόνα πάντως, υπάρχουν βουλευτές που θέλουν πολύ να κατέλθουν με ένα ΠΑΣΟΚικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Το πιο προβεβλημένο της εποχής είναι η κ. Τζάκρη της Πέλλας, η οποία έβγαλε νευρικότητα όταν ρωτήθηκε πιεστικά για το θέμα (Open). Ίσως γιατί η ντρίμπλα περί συνεργαζόμενης, προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα Καταστατικού δεν φαίνεται πως έχει πιάσει ακόμη. Συνεργαζόμενοι στο ΠΑΣΟΚ είναι πχ το ΚΙΔΗΣΟ του ΓΑΠ, και οι ανανεωτικοί του Θ. Μαργαρίτη, συνεργαζόμενος ένας μόνος του προς το παρόν δεν υπάρχει.

Master or servant

Φυσικά η κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ δεν συγκρίνεται διόλου με αυτή που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη. Οι πιέσεις προς τον Πρόεδρο Φάμελλο να παραιτηθεί συνεχίζονται από πλευράς μειοψηφίας, ενώ πρώην στελέχη που είχαν ρόλο στην διακυβέρνηση του ’15 όπως ο Γ. Μυλόπουλος, αισιοδοξούν ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος να συνυπάρξουν με τον Αλέξη.

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«Μπορεί να πάρει 20 κάτι ο Αλέξης κι εμείς ένα κρίσιμο ποσοστό και να συνεργαστούμε μετά τις εκλογές, μπορεί κάποιοι να πάνε εκεί, τρόποι υπάρχουν» επισήμανε (One) ο πρώην Πρύτανης του ΑΠΘ. Στην δημοσιογραφική παρατήρηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρεται πολύ υποτακτικά, και θυμίζει τους Depeche Mode στο Master and Servant, ο κ. Μυλόπουλο αποκάλυψε ακομπλεξάριστα ότι προτιμά να είναι Master, παρά Servant. Γούστα είν' αυτά.

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