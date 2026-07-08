Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

Ένας ασυνήθιστος γάμος που πυροδότησε συζητήσεις και αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνδρας στην Ινδία παντρεύτηκε την πεθερά του μετά από μια κρυφή σχέση τεσσάρων ετών.
  • Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με δικαστική τελετή στο Κανπούρ και το βίντεο της τελετής έγινε viral.
  • Το ζευγάρι ζήτησε από το κοινό να αποδεχτεί τη σχέση τους και να τους ευλογήσει.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με κάποιους να ζητούν νομικές ενέργειες για μοιχεία.
  • Η περιοχή του Κανπούρ συχνά εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης με παράξενες ειδήσεις, όπως επισημάνθηκε στα σχόλια.
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Άνω κάτω έχει το διαδίκτυο με ένα βίντεο που αποκάλυψε μία σκανδαλώδη τετραετή σχέση μεταξύ του γαμπρού και της πεθεράς του, που κατέληξε στον γάμο τους.

Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό συνέβη στην Ινδία, ωστόσο το βίντεο από την τελετή του παράξενου γάμου έχει γίνει viral και έχει πυροδοτήσει πολλές πολλές συζητήσεις.

Η τελετή σύμφωνα με τα ινδικά μέσα, πραγματοποιήθηκε στο Κανπούρ του Ουτάρ Πραντές και καταγράφηκε στο επίμαχο βίντεο, που δείχνει το ευτυχισμένο ζευγάρι να ποζάρει με το πιστοποιητικό γάμου του, ανταλλάσσοντας γιρλάντες.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν, αφού προηγουμένως είχαν κρυφή σχέση 4 ετών όπως αναφέρουν διαδικτυακά δημοσιεύματα, που ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται επίσημα.

Σύμφωνα με το love story, οι δυο τους ερωτεύτηκαν εν αγνοία της οικογένειας, και φυσικά της συζύγου του άνδρα και κόρης της... πεθεράς.

Οι δυο τους φέρεται να συμφώνησαν να φύγουν από το σπίτι και να δηλώσουν τη σχέση τους στο δικαστήριο.

Στο βίντεο, ο άνδρας και η πεθερά του ζήτησαν από τους ανθρώπους να αποδεχτούν τη σχέση τους και να τους ευλογήσουν.

Ο ασυνήθιστος αυτός γάμος όπως ήταν αναμενόμενο έγινε viral στο διαδίκτυο προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια...

Κάποια κάνουν λόγο για την προίκα, κάποιοι άλλοι ζητούν νομικές ενέργειες για τη μοιχεία, ενώ ορισμένοι επισημαίνουν το πρόβλημα της εν λόγω περιοχής που συχνά τροφοδοτεί τα μέσα ενημέρωσης διεθνώς με περίεργες ειδήσεις.

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