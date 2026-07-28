Ο υιός Μέσι «τρέλανε» το διαδίκτυο με γκολ – αντίγραφο του Λιονέλ: Δείτε βίντεο

Ο γιος του Αργεντινού «αστέρα» έδειξε πως το ποδοσφαιρικό DNA της οικογένειας παραμένει… ζωντανό

Γιάννης Νικηφοράκης

Ο υιός Μέσι «τρέλανε» το διαδίκτυο με γκολ – αντίγραφο του Λιονέλ: Δείτε βίντεο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Το χαλαρό περπάτημα με το βλέμμα να «σκανάρει» το γήπεδο, η ξαφνική «έκρηξη» στο πρώτο βήμα και το σόλο που ακολουθεί, παραπέμπουν αμέσως στον Λιονέλ Μέσι. Μόνο που αυτήν τη φορά το βλέπουμε ξανά σε μικρότερη έκδοση.

Ο γιος του, Τσίρο, περπατά, παρατηρεί, περιμένει την κατάλληλη στιγμή και μετά… πατά γκάζι, φτάνει στην αντίπαλη εστία και σκοράρει, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα παιδιά.

Ο οκτάχρονος αγωνίζεται στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο με δικό του γκολ έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Μπορεί ο Τσίρο να έχει ακόμη πολλά χιλιόμετρα μπροστά του μέχρι να «γράψει» τη δική του ιστορία, αν επιλέξει τον δρόμο του ποδοσφαίρου σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως, κάποιες στιγμές μοιάζουν ήδη γνώριμες και αυτή η αναλαμπή αρκετή για να θυμίσει σε όλους γιατί ο Λιονέλ Μέσι θεωρείται ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αν όχι ο κορυφαίος.

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