Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ - Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

Snapshot Γνωστός ράπερ συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Ο ράπερ προσπάθησε να διαφύγει με το μηχανάκι, αλλά το εγκατέλειψε και συνέχισε πεζός για να αποφύγει τη σύλληψη.

Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές στα γύρω στενά.

Ο ράπερ μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ πέρασαν αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Σμύρνη, ύστερα από καταδίωξη. Ο τράπερ Α.Ι. δεν σταμάτησε σε σήμα για να υποβληθεί σε έλεγχο.

Κινούμενος με μηχανάκι επί της οδού Αιγαίου δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών κι ακολούθησε καταδίωξη. Ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα και τελικά στη συμβολή της Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων παράτησε το μηχανάκι και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί που τον καταδίωξαν κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για απείθεια, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι.

Μετήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία κι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο 21χρονος τράπερ, είναι γιος γνωστού ηθοποιού.