Νέος ΚΟΚ: Μία υπερβολή στο γκάζι και… έρχεται «καμπάνα» έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Με μία παράβαση πληρώνεις, με τρεις… χάνεις το δίπλωμα και 8.000 ευρώ
Στις σχολές οδηγών μάς μαθαίνουν ότι το γκάζι είναι «γλυκό» και πολλές φορές…ξεγελά. Αναμφίβολα, μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος έως 4 χρόνια για τους υπότροπους.
Το ύψος του προστίμου και η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης καθορίζονται από τα χιλιόμετρα που υπερβαίνει ο οδηγός το επιτρεπόμενο όριο:
- Για υπέρβαση έως 20 χιλιόμετρα / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 20 ημέρες.
- Για υπέρβαση άνω των 30 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν μήνα.
- Για υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για δύο μήνες.
- Για οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.
Οι παραβάσεις εντοπίζονται μέσω των κινητών ραντάρ της Τροχαίας, αλλά και από κάμερες του οδικού δικτύου. Η ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά τόσο στο κινητό τηλέφωνο του παραβάτη όσο και στην προσωπική του θυρίδα στο gov.gr.
Η υποβολή ένστασης πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, με στόχο να περιοριστούν περιστατικά παρεμβάσεων ή διαγραφής τροχονομικών κλήσεων.
Ως υποτροπή θεωρείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα 5 ετών. Αν ένας οδηγός εντοπιστεί ξανά να παραβιάζει το ίδιο όριο, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ βαρύτερες κυρώσεις.
- Στη δεύτερη παράβαση με υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες.
- Στην τρίτη αντίστοιχη παράβαση, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ενώ, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.
- Στη δεύτερη περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο φτάνει τις 4.000 ευρώ.
- Στην τρίτη παράβαση με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.
Κατά συνέπεια, ένας οδηγός που θα εντοπιστεί για τρίτη φορά μέσα σε μία πενταετία να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο υψηλότερο ακόμη και από την αξία του αυτοκινήτου του.