Νέος ΚΟΚ: Μία υπερβολή στο γκάζι και… έρχεται «καμπάνα» έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Με μία παράβαση πληρώνεις, με τρεις… χάνεις το δίπλωμα και 8.000 ευρώ

Γιάννης Νικηφοράκης

Νέος ΚΟΚ: Μία υπερβολή στο γκάζι και… έρχεται «καμπάνα» έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
ΕΛΛΑΔΑ
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Στις σχολές οδηγών μάς μαθαίνουν ότι το γκάζι είναι «γλυκό» και πολλές φορές…ξεγελά. Αναμφίβολα, μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος έως 4 χρόνια για τους υπότροπους.

Το ύψος του προστίμου και η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης καθορίζονται από τα χιλιόμετρα που υπερβαίνει ο οδηγός το επιτρεπόμενο όριο:

  • Για υπέρβαση έως 20 χιλιόμετρα / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 20 ημέρες.
  • Για υπέρβαση άνω των 30 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν μήνα.
  • Για υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για δύο μήνες.
  • Για οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται μέσω των κινητών ραντάρ της Τροχαίας, αλλά και από κάμερες του οδικού δικτύου. Η ενημέρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά τόσο στο κινητό τηλέφωνο του παραβάτη όσο και στην προσωπική του θυρίδα στο gov.gr.

Η υποβολή ένστασης πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά, με στόχο να περιοριστούν περιστατικά παρεμβάσεων ή διαγραφής τροχονομικών κλήσεων.

Ως υποτροπή θεωρείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα 5 ετών. Αν ένας οδηγός εντοπιστεί ξανά να παραβιάζει το ίδιο όριο, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ βαρύτερες κυρώσεις.

  • Στη δεύτερη παράβαση με υπέρβαση άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες.
  • Στην τρίτη αντίστοιχη παράβαση, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ενώ, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.
  • Στη δεύτερη περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, το πρόστιμο φτάνει τις 4.000 ευρώ.
  • Στην τρίτη παράβαση με ταχύτητα άνω των 200 χιλιομέτρων / ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.

Κατά συνέπεια, ένας οδηγός που θα εντοπιστεί για τρίτη φορά μέσα σε μία πενταετία να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων / ώρα, μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο υψηλότερο ακόμη και από την αξία του αυτοκινήτου του.

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