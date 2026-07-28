Τηλεθέαση: Ποιες επαναλήψεις σειρών σαρώνουν – Ποσοστά που αγγίζουν το 27%

Snapshot Οι επαναλήψεις σειρών στην καλοκαιρινή βραδινή ζώνη σημειώνουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Η κωμωδία «Ευτυχισμένοι μαζί» στο MEGA κατέγραψε 16,4% στο σύνολο και 19,7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Σόι σου» στον ALPHA σημείωσε 16,6% στο σύνολο και 19,2% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Πενήντα Πενήντα» στο MEGA ξεχώρισε με 21,2% στο σύνολο και 27,4% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ» στον ΑΝΤ1 είχε 7,2% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Η βραδινή ζώνη του καλοκαιριού έχει πρωταγωνίστριες και δεν είναι άλλες από τις επαναλήψεις των σειρών. Τα κανάλια φουλάρουν το πρόγραμμά τους με all time classic σίριαλ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι ποσοστά «πιάνουν» στους πίνακες τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, η κωμωδία του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί» σημείωσε 16,4% στο σύνολο και 19,7% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ALPHA, το «Σόι σου» κράτησε παρέα στο 16,6% του συνόλου και στο 19,2% στο δυναμικό κοινό. Από τη λίστα των επαναλήψεων ξεχώρισε και το «Πενήντα Πενήντα» στο MEGA, όπου κατέγραψε 21,2% στο σύνολο και 27,4% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, η σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ» έκανε 7,2% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Τα «Εγκλήματα», που πήραν το lead in, σημείωσαν 5,6% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

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