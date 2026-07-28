ΗΠΑ: Σε αντιπαράθεση συμμοριών αποδίδει η αστυνομία τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Σιάτλ -Βίντεο

Ένας 15χρονος συνελήφθη κρατείται ως ύποπτος για το περιστατικό 

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Σε αντιπαράθεση συμμοριών αποδίδει η αστυνομία τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Σιάτλ -Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε, συμπεριλαμβανομένου ενός 2χρονου παιδιού, τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Bite of Seattle.
  • Ένας 15χρονος συνελήφθη ως ύποπτος και κρατείται σε σωφρονιστική δομή ανηλίκων, ενώ η αστυνομία θεωρεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης.
  • Το περιστατικό αποδίδεται σε αντιπαράθεση μεταξύ συμμοριών.
  • Οι νεκροί ταυτοποιήθηκαν ως ο 44χρονος Κάρλος Ισραέλ Σάντσες Βιγιάλμπα, η 56χρονη Άσλεϊ Γουάιτχεντ και ο 19χρονος Τζούνιορ Σι Νίκο Σέμο.
  • Η αστυνομία και οι αρχές αντιμετώπισαν πανικό και χάος στο χώρο, με πλήθος κόσμου να τρέχει για να σωθεί και να κρύβεται σε κοντινά κτήρια.
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Ένας πωλητής που μετέδιδε ζωντανά από το φεστιβάλ Bite of Seattle κατέγραψε τη στιγμή που ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο Space Needle.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 27/7 κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ φαγητού στο οποίο βρίσκονταν χιλιάδες επισκέπτες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός 2χρονου παιδιού, τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας 19χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ ένας 15χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις σχετικά με όπλα και επίθεση πρώτου βαθμού. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό ενδέχεται να αφορά σε αντιπαράθεση συμμοριών και θεωρεί ότι εμπλέκεται τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης.

Πανικός και σκηνές χάους

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που μαγνητοσκοπούσε τυχαία ένας από τους πωλητές του φεστιβάλ, όλα κυλούσαν ήρεμα στο σημείο και χιλιάδες επισκέπτες κινούνταν στο χώρο της διοργάνωσης. Ο πωλητής αντιλαμβάνεται τους πυροβολισμούς και σκύβει κάτω, με την κάμερα να συνεχίζει να καταγράφει το σκηνικό. Πανικός επικρατεί, κόσμος τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ ορισμένοι φαίνεται να προσπαθούν να πηδήξουν από έναν φράχτη που χωρίζει το δρόμο από το σημείο των περαστικών.

Συνάδελφος του πωλητή σκύβει κάτω από τον πάγκο και παρακολουθεί, ενώ ακούγεται να του λένε να πάρει το ταμείο και να απομακρυνθεί από το σημείο. Αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο περιέγραψαν μια εξαιρετικά χαοτική κατάσταση. Οι επισκέπτες σκόρπισαν για να σωθούν, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, αφήνοντας πολλά παιδικά καροτσάκια εγκαταλελειμμένα στον χώρο του φεστιβάλ.

Ανταλλαγή πυρών

Η αστυνομία του Σιάτλ εκτιμά ότι πρόκειται για περιστατικό μεταξύ δύο συμμοριών, ενώ έχει θέσει τον 15χρονο συλληφθέντα υπό προσωρινή κράτηση σε σωφρονιστική δομή ανηλίκων. Σύμφωνα με το AFP, η εισαγγελία της κομητείας Κινγκ αναμένεται να λάβει τον φάκελο της υπόθεσης για να αποφασίσει τις επόμενες νομικές ενέργειες.Το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Κινγκ ταυτοποίησε τους τρεις νεκρούς ως τον 44χρονο Κάρλος Ισραέλ Σάντσες Βιγιάλμπα, την 56χρονη Άσλεϊ Γουάιτχεντ και τον 19χρονο Τζούνιορ Σι Νίκο Σέμο.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα αγόρι μόλις δύο ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματίες, δύο άνδρες ηλικίας 23 και 27 ετών και μία γυναίκα 39 ετών, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Άλλο βίντεο δείχνει μία γυναίκα να βρίσκεται ξαπλωμένη στο δρόμο φορώντας μόνο τα εσώρουχα, ενώ είναι καλυμμένη με μια κουβέρτα και λαμβάνει τις πρώτες βοήθειας.

Γύρω της κόσμος φαίνεται σε πανικό, καθώς στο σημείο έχουν σπεύσει οι αστυνομικές δυνάμεις. Με το άκουσμα των πυροβολισμών, πολλοί κρύφτηκαν μέσα σε κτήρια στην περιοχή αλλά και σε γειτονικά σπίτια. Οι αρχές χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να ενημερώσουν σχετικά με τη σύλληψη ενός υπόπτου και ότι ενδεχομένως υπήρχε δεύτερος δράστης.

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