Σιάτλ: Δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ

 Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα αγοράκι δύο ετών, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση

Μίλτος Τσεκούρας

Σιάτλ: Δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Seattle Center κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Bite of Seattle.
  • Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα αγοράκι δύο ετών σε σταθερή κατάσταση και μια γυναίκα 56 ετών σε σοβαρή κατάσταση.
  • Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό και εκκενώσεις σε χώρους γύρω από το Seattle Center, όπως το Pacific Science Center και το Seattle Monorail.
  • Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο σχετιζόμενο με το περιστατικό, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Το Bite of Seattle είναι μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες διοργανώσεις της πόλης με μεγάλη προσέλευση επισκεπτών.
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Seattle Center, έναν από τους δημοφιλέστερους χώρους εκδηλώσεων της πόλης, κοντά στο εμβληματικό Space Needle.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα αγοράκι δύο ετών, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, καθώς και μία γυναίκα 56 ετών που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Seattle Center, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο για το γαστρονομικό φεστιβάλ Bite of Seattle.

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «πολλαπλά θύματα», χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους. Αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, κοντά στην Climate Pledge Arena. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν αλλεπάλληλους κρότους και στη συνέχεια πυκνά πυρά, με τον κόσμο να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση.

«Ήταν απόλυτο χάος», είπε ένας από τους επισκέπτες, περιγράφοντας ανθρώπους να πέφτουν και να ποδοπατούνται μέσα στον πανικό. Άλλοι ανέφεραν ότι αρχικά πέρασαν τους πυροβολισμούς για πυροτεχνήματα, μέχρι που είδαν το πλήθος να τρέχει και άκουσαν φωνές που καλούσαν τους πάντες να πέσουν στο έδαφος.

Εκκενώθηκαν χώροι γύρω από το Seattle Center

Η αναστάτωση επεκτάθηκε και στις γειτονικές εγκαταστάσεις. Προβολή στον κινηματογράφο IMAX του Pacific Science Center διακόπηκε απότομα, ενώ οι θεατές απομακρύνθηκαν με τα χέρια ψηλά, παρουσία ένοπλων αστυνομικών.

Το Harborview Medical Center ενημέρωσε ότι επρόκειτο να δεχθεί τραυματίες από το περιστατικό, ενώ το Seattle Monorail ανέστειλε τη λειτουργία του για το υπόλοιπο της ημέρας.

Μέχρι στιγμής, είχε γίνει γνωστό από τις αρχές εάν είχε συλληφθεί κάποιος ύποπτος, ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει συληφθεί ένα άτομο.

Το Bite of Seattle είναι μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες διοργανώσεις της πόλης, με εκατοντάδες εκθέτες και πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών.

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