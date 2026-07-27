ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστο φεστιβάλ στο Σιάτλ– Αναφορές για τραυματίες

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ παραμένει ασαφής ο αριθμός των θυμάτων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστο φεστιβάλ στο Σιάτλ– Αναφορές για τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Seattle Center κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Bite of Seattle, προκαλώντας πανικό και πολλούς τραυματίες.
  • Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους πολίτες να την αποφεύγουν, ενώ διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.
  • Πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στην Climate Pledge Arena γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν χάος και τρεχούμενο πλήθος.
  • Εκκενώθηκαν γειτονικοί χώροι, όπως ο κινηματογράφος IMAX και το Seattle Monorail ανέστειλε τη λειτουργία του για την ημέρα.
  • Αναφέρθηκε η σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ το Harborview Medical Center προετοιμάστηκε να δεχθεί τραυματίες από το περιστατικό.
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Seattle Center, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο για το γαστρονομικό φεστιβάλ Bite of Seattle.

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «πολλαπλά θύματα», χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους. Αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, κοντά στην Climate Pledge Arena. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν αλλεπάλληλους κρότους και στη συνέχεια πυκνά πυρά, με τον κόσμο να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση.

«Ήταν απόλυτο χάος», είπε ένας από τους επισκέπτες, περιγράφοντας ανθρώπους να πέφτουν και να ποδοπατούνται μέσα στον πανικό. Άλλοι ανέφεραν ότι αρχικά πέρασαν τους πυροβολισμούς για πυροτεχνήματα, μέχρι που είδαν το πλήθος να τρέχει και άκουσαν φωνές που καλούσαν τους πάντες να πέσουν στο έδαφος.

Εκκενώθηκαν χώροι γύρω από το Seattle Center

Η αναστάτωση επεκτάθηκε και στις γειτονικές εγκαταστάσεις. Προβολή στον κινηματογράφο IMAX του Pacific Science Center διακόπηκε απότομα, ενώ οι θεατές απομακρύνθηκαν με τα χέρια ψηλά, παρουσία ένοπλων αστυνομικών.

Το Harborview Medical Center ενημέρωσε ότι επρόκειτο να δεχθεί τραυματίες από το περιστατικό, ενώ το Seattle Monorail ανέστειλε τη λειτουργία του για το υπόλοιπο της ημέρας.

Μέχρι στιγμής, είχε γίνει γνωστό από τις αρχές εάν είχε συλληφθεί κάποιος ύποπτος, ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει συληφθεί ένα άτομο.

Το Bite of Seattle είναι μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες διοργανώσεις της πόλης, με εκατοντάδες εκθέτες και πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών.

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