Σιάτλ: Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς στο φεστιβάλ φαγητού – Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση στο φεστιβάλ Bite of Seattle κοντά στο Space Needle.

Δύο ύποπτοι αντάλλασσαν πυροβολισμούς, με τον έναν να συλλαμβάνεται άμεσα και τον δεύτερο να διαφεύγει.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα αγόρι δύο ετών, ενώ τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Η Αστυνομία και οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που καταδίκασαν τη βία και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα θύματα και τις οικογένειές τους. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο εμβληματικό Space Needle, στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα), στον χώρο του Seattle Center, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο της επίθεσης, ενώ ένα ακόμη θύμα κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα αγόρι μόλις δύο ετών.

Ο βοηθός αρχηγού της Αστυνομίας του Σιάτλ, Τάιρον Ντέιβις, δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους συνελήφθη άμεσα, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Όπως εκτιμούν οι ερευνητές, οι δύο ύποπτοι αντάλλασσαν πυροβολισμούς μεταξύ τους όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Στιγμές πανικού μετά τους πυροβολισμούς

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές πανικού, με δεκάδες ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο στο εσωτερικό του Space Needle. Επισκέπτες φαίνονται να έχουν πέσει στο πάτωμα και να κρύβονται πίσω από κολόνες και πάγκους καταστημάτων, προσπαθώντας να προστατευθούν από τους πυροβολισμούς.

Η Αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις.

Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τον έναν ύποπτο. Αρχικά είχε αναφέρει ότι είχαν συλληφθεί δύο άτομα, ωστόσο αργότερα διόρθωσε τη δήλωσή της, επιβεβαιώνοντας ότι ο δεύτερος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης γνωστοποίησε ότι τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας ακόμη τραυματίας αρνήθηκε τη μεταφορά του.

Η ένοπλη επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, οι οποίοι έκαναν λόγο για μια ακόμη πράξη παράλογης βίας.

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και με τους διασώστες που εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον.

«Φρικτή πράξη βίας»

Από την πλευρά της, η βουλευτής Πραμίλα Τζαγιαπάλ, που εκπροσωπεί το Σιάτλ στο Κογκρέσο, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη δήμαρχο και τον κυβερνήτη για την παρακολούθηση των εξελίξεων.

Η δήμαρχος Κέιτι Γουίλσον χαρακτήρισε το περιστατικό «μια φρικτή πράξη βίας», υπογραμμίζοντας ότι «οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, ενώ ολόκληρη η κοινότητα προσπαθεί να καταλάβει πώς μια γιορτή αφιερωμένη στον πολιτισμό, τη συνύπαρξη και τη χαρά κατέληξε σε αιματοχυσία».

«Απόψε, η σκέψη μας βρίσκεται σε όσους έχασαν τη ζωή τους, σε εκείνους που δίνουν μάχη για να αναρρώσουν και στις οικογένειές τους. Το Σιάτλ πενθεί μαζί τους και θα σταθεί στο πλευρό τους τις δύσκολες ημέρες που ακολουθούν», κατέληξε.

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