Airbus A350-1000ULR: 20 ώρες και 33 λεπτά χωρίς στάση από τη Μελβούρνη στην Τουλούζη

Snapshot Το Airbus A350-1000ULR ολοκλήρωσε δοκιμαστική πτήση 20 ωρών και 33 λεπτών από τη Μελβούρνη έως την Τουλούζη χωρίς ενδιάμεση στάση.

Η πτήση AIB35LR ήταν μέρος των δοκιμών για την ειδική έκδοση μεγάλης εμβέλειας A350-1000ULR, σχεδιασμένη για πολύωρες πτήσεις.

Το αεροσκάφος αναπτύχθηκε για το πρόγραμμα Project Sunrise της Qantas, που στοχεύει σε απευθείας πτήσεις Αυστραλίας-Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.

Οι δοκιμές αξιολογούν τη λειτουργία των συστημάτων, την κατανάλωση καυσίμου και την επιβατική άνεση σε πτήσεις πολύ μεγάλης διάρκειας.

Η επιτυχία των δοκιμών προάγει την εποχή των απευθείας διηπειρωτικών πτήσεων χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμαστικές πτήσεις της σύγχρονης αεροπορίας ολοκλήρωσε το Airbus A350-1000ULR, με την πτήση AIB35LR να πραγματοποιεί απευθείας το ταξίδι από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας έως την Τουλούζη της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, το αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Μελβούρνης (Melbourne Airport – MEL) στις 17:28 τοπική ώρα Αυστραλίας (AEST) και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Toulouse-Blagnac (TLS) στις 06:01 τοπική ώρα Γαλλίας (CEST) την επόμενη ημέρα.

Η συνολική διάρκεια της πτήσης ήταν 20 ώρες και 33 λεπτά, χωρίς ενδιάμεση στάση.

Η πτήση AIB35LR πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δοκιμών ανάπτυξης του Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), της ειδικής έκδοσης μεγάλης εμβέλειας του δημοφιλούς αεροσκάφους ευρείας ατράκτου A350. Στόχος των δοκιμών είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του αεροσκάφους σε συνθήκες πτήσης εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας.

This Airbus A350-1000 (Flight AIB35LR) is attempting the first-ever 24-hour flight by a commercial aircraft as part of a Project Sunrise test flight.



Now in its 17th hour, it is flying from Melbourne, Australia, to Toulouse, France, a journey of more than 13,500 miles. pic.twitter.com/X7dBOzQJeP — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 28, 2026

Το αεροσκάφος πίσω από το Project Sunrise

Το A350-1000ULR έχει αναπτυχθεί για το φιλόδοξο πρόγραμμα Project Sunrise της αυστραλιανής Qantas, το οποίο αφορά τη δημιουργία απευθείας εμπορικών δρομολογίων που θα συνδέουν την Αυστραλία με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η Qantas σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους για πτήσεις όπως το Σίδνεϊ–Λονδίνο και το Σίδνεϊ–Νέα Υόρκη, διαδρομές που μέχρι σήμερα απαιτούν συνήθως ενδιάμεση στάση.

Το A350-1000ULR βασίζεται στην οικογένεια αεροσκαφών A350 της Airbus, αλλά διαθέτει ειδικές τροποποιήσεις που αυξάνουν σημαντικά την αυτονομία του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου και προσαρμογές που επιτρέπουν τη λειτουργία του σε αποστολές πολύ μεγάλης διάρκειας.

Δοκιμές για μια νέα εποχή στις αερομεταφορές

Οι δοκιμαστικές πτήσεις του A350-1000ULR δεν εξετάζουν μόνο το πόσο μακριά μπορεί να πετάξει το αεροσκάφος. Οι μηχανικοί της Airbus αξιολογούν τη λειτουργία των συστημάτων, την κατανάλωση καυσίμου, την απόδοση των κινητήρων και τη συμπεριφορά του αεροσκάφους σε συνθήκες που πλησιάζουν τις απαιτήσεις των μελλοντικών εμπορικών πτήσεων μεγάλης διάρκειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εμπειρία των επιβατών σε τόσο μεγάλα ταξίδια. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν πτήσεις διάρκειας πολλών ωρών επενδύουν στον σχεδιασμό της καμπίνας, στον φωτισμό, στην άνεση των καθισμάτων και στη διαχείριση του χρόνου παραμονής στον αέρα.

Η πτήση AIB35LR αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εποχή των απευθείας διηπειρωτικών συνδέσεων, όπου η απόσταση ανάμεσα σε πόλεις όπως η Αυστραλία και η Ευρώπη θα μπορεί να καλύπτεται χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς.

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