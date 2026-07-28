Κεφαλονιά: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο κινδυνεύει από τον βυθό της

Snapshot Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως για το 2026, γεγονός που αυξάνει την τουριστική κίνηση και την πίεση στο περιβάλλον της περιοχής.

Υπάρχει θαλάσσιο λιβάδι Ποσειδωνίας στον όρμο της Φτέρης, το οποίο είναι προστατευόμενος οικοτόπος και κινδυνεύει από την έντονη δραστηριότητα σκαφών.

Η χρήση οικολογικών «πράσινων αγκυροβολίων» προτείνεται ως λύση για την προστασία του βυθού και τη διαχείριση της αγκυροβολίας, αλλά δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων επιτρέπει ειδικούς κανόνες αγκυροβολίας και κίνησης σκαφών σε περιοχές λουομένων, όπως έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Απαιτείται σαφής θεσμική απάντηση και συντονισμός αρμόδιων φορέων για τον ορισμό προστατευόμενης ζώνης και την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης στη Φτέρη. Snapshot powered by AI

Η διεθνής αναγνώριση έφερε τη Φτέρη στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Η παραλία της δυτικής Κεφαλονιάς βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας για το 2026, πίσω μόνο από την Entalula Beach των Φιλιππίνων.

Μαζί με την προβολή, όμως, ήρθε και μια νέα πραγματικότητα: ολοένα περισσότερα θαλάσσια ταξί, ενοικιαζόμενα σκάφη, ταχύπλοα και ιστιοπλοϊκά καταφθάνουν καθημερινά στον μέχρι πρόσφατα απομονωμένο όρμο. Η επιτυχία της Φτέρης δημιουργεί πλέον μια περιβαλλοντική και διαχειριστική πίεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Τι δείχνει –και τι δεν αποδεικνύει– ο χάρτης

Στο στιγμιότυπο του MarineTraffic που εξέτασε το KefaloniaPress διακρίνεται πυκνή συγκέντρωση σκαφών μέσα στον όρμο και κατά μήκος της ακτογραμμής. Η εικόνα είναι ενδεικτική της έντασης που δέχεται η περιοχή, αλλά χρειάζεται να διαβαστεί με ακρίβεια. Δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι όλα τα σκάφη είναι αγκυροβολημένα, ούτε το ακριβές σημείο στο οποίο έχει πέσει κάθε άγκυρα, ούτε πόσο χρόνο παραμένει κάθε σκάφος, ούτε εάν τηρούνται οι αποστάσεις από τους λουομένους, ούτε εάν έχει ήδη προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά.

Παράλληλα, το MarineTraffic εμφανίζει μόνο τα σκάφη που διαθέτουν ενεργό πομπό AIS και των οποίων το σήμα λαμβάνεται από το σύστημα. Πολλά μικρά ταχύπλοα και ενοικιαζόμενα σκάφη που κινούνται καθημερινά προς τη Φτέρη δεν εμφανίζονται στον χάρτη. Η πραγματική κίνηση, επομένως, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που βλέπουμε στην οθόνη.

Το κρίσιμο εύρημα βρίσκεται στον βυθό

Η έρευνα του KefaloniaPress εντόπισε ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό στοιχείο. Στο επίσημο γεωχωρικό σύνολο δεδομένων «Seagrass Meadows in the Greek Seas», το οποίο δημιουργήθηκε με στοιχεία του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και διατίθεται μέσω του EMODnet, έχει χαρτογραφηθεί θαλάσσιο λιβάδι στη ζώνη της Φτέρης.

Η επιστημονική βάση δεν κατονομάζει το είδος στο συγκεκριμένο τοπικό πολύγωνο. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Posidonia oceanica είναι μακράν το κυρίαρχο θαλάσσιο φανερόγαμο στις ελληνικές θάλασσες.

Η λήψη αποκαλύπτει τη μορφολογία του βυθού

Σημαντική βοήθεια στην έρευνα προσφέρουν και εναέριες λήψεις της Φτέρης, τραβηγμένες στην αρχή της τουριστικής περιόδου. Χωρίς τη θερινή παρουσία δεκάδων σκαφών, διακρίνονται καθαρά εκτεταμένες σκοτεινές συστάδες θαλάσσιας βλάστησης, οι οποίες εναλλάσσονται με ανοιχτόχρωμες αμμώδεις ζώνες.

Το αρχειακό βίντεο δεν καταγράφει αγκυροβολίες και δεν αποδεικνύει περιβαλλοντική ζημιά. Προσφέρει, όμως, μια καθαρή «ακτινογραφία» της έκτασης και της θέσης του λιβαδιού μέσα στον όρμο.

Μάκης Σωτηρόπουλος: «Πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα πράσινα αγκυροβόλια»

Την τοπική παρουσία Ποσειδωνίας επιβεβαιώνει, με βάση τη γνώση του πεδίου, ο δύτης και ερευνητής Μάκης Σωτηρόπουλος. Μιλώντας στο KefaloniaPress, προχωρά ακόμη περισσότερο και ζητά να εφαρμοστεί χωρίς νέα καθυστέρηση η λύση που έχει ήδη παρουσιάσει:

«Η περιοχή της Φτέρης είναι αναγνωρισμένο λιβάδι Ποσειδωνίας και προστατευόμενη περιοχή. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τα έχουμε ήδη συζητήσει: πράσινα αγκυροβόλια που πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα».

Η δήλωσή του προσθέτει την επιτόπια τεχνική μαρτυρία στην επίσημη χαρτογράφηση, η οποία καταγράφει το τοπικό λιβάδι με τον γενικότερο όρο «θαλάσσια φανερόγαμα».

Τι ακριβώς προστατεύεται

Τα λιβάδια της Posidonia oceanica αντιστοιχούν στον ευρωπαϊκό οικότοπο 1120 – Posidonia beds, ο οποίος χαρακτηρίζεται οικότοπος προτεραιότητας βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – EUNIS).

Χρειάζεται, πάντως, μια σαφής θεσμική απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες: εάν ο χαρακτηρισμός «προστατευόμενη περιοχή» αφορά αποκλειστικά το καθεστώς προστασίας του λιβαδιού ή εάν ολόκληρος ο όρμος της Φτέρης έχει ενταχθεί σε συγκεκριμένη, αυτοτελώς οριοθετημένη ζώνη προστασίας. Η διευκρίνιση αυτή δεν αναιρεί την ανάγκη λήψης μέτρων. Καθορίζει, όμως, ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα και ποια ακριβώς διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί.

Η λύση είχε παρουσιαστεί πριν από τρεις μήνες

Η σημερινή συζήτηση δεν αρχίζει από το μηδέν. Στις 28 Απριλίου 2026, το KefaloniaPress είχε παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση του Μάκη Σωτηρόπουλου για την εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων στην Κεφαλονιά.

Ο ίδιος εργάζεται στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είχε εξηγήσει ότι η μεγαλύτερη πίεση στα παράκτια λιβάδια ασκείται συχνά από τα μικρότερα σκάφη. Οι μεγάλες θαλαμηγοί παραμένουν συνήθως σε βαθύτερα νερά. Αντίθετα, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα και μικρά σκάφη αναψυχής μπορούν να πλησιάσουν τους ρηχούς βυθούς όπου αναπτύσσεται η Ποσειδωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προταθεί:

δωρεάν εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων,ηλεκτρονική διαχείριση των θέσεων,ελεγχόμενη καταβολή τέλους από τα σκάφη,περιορισμός της ανεξέλεγκτης πόντισης αγκυρών.

«Υπήρξε πρόταση για δωρεάν εγκατάσταση αγκυροβολίων, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς της Κεφαλονιάς», είχε δηλώσει.

Τι είναι τα πράσινα αγκυροβόλια

Ενδεικτική φωτο για το πράσινο αγκυροβόλιο δημιουργία AI

Τα οικολογικά αγκυροβόλια είναι σταθερά και ειδικά σχεδιασμένα σημεία πρόσδεσης. Επιτρέπουν στα σκάφη να δένουν χωρίς να ρίχνουν κάθε φορά τη δική τους άγκυρα και χωρίς η αλυσίδα να σέρνεται πάνω στον βυθό. Μπορούν να προσφέρουν: προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών, ασφαλέστερη πρόσδεση, συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, έλεγχο της διάρκειας παραμονής, ηλεκτρονική κράτηση και καταβολή τέλους, πραγματική εικόνα της φέρουσας ικανότητας του όρμου.

⇒ Δεν αρκεί, βέβαια, η αυθαίρετη τοποθέτηση ορισμένων σημαδούρων. Προηγούνται λεπτομερής υποβρύχια χαρτογράφηση, τεχνική μελέτη, περιβαλλοντική αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου συστήματος για κάθε σημείο.

Υπάρχουν διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία

Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων προβλέπει ότι οι κυβερνήτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ειδικές αποφάσεις των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών για την αγκυροβολία και την κίνηση των σκαφών. Παράλληλα, μέσα σε θαλάσσιες περιοχές λουομένων που έχουν οριοθετηθεί με σημαντήρες απαγορεύεται η αγκυροβολία μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής (Γενικός Κανονισμός Λιμένων 20).

Υπάρχει και συγκεκριμένο προηγούμενο. Το 2025, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου απαγόρευσε την αγκυροβολία στον όρμο του Αγίου Παύλου στη Λίνδο και καθόρισε ειδικούς κανόνες κίνησης και αποβίβασης λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης λουομένων και σκαφών.

Ανάλογη ειδική ρύθμιση μπορεί να εξεταστεί και για τη Φτέρη. Αυτό που δεν μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από έναν ηλεκτρονικό χάρτη είναι ότι όλα τα σκάφη που εμφανίζονται στον όρμο παρανομούν.

Πηγή: kefaloniapress.gr