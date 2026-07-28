Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

Τραγωδία στη Λαμία με τον αιφνίδιο θάνατο 17χρονου μαθητή, ο οποίος κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας σε πλατεία οικισμού στη Λαμία, ενώ βρισκόταν με συνομηλίκους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα lamiareport.gr, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ο νεαρός κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν με την παρέα του.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης επί περίπου 25 λεπτά, ενώ ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

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