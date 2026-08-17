ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 2,36 εκατ. ευρώ για το θέατρο και τον χορό - Ποιοι φορείς ενισχύονται

Οι επιχορηγήσεις αφορούν θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις κλασικού και σύγχρονου χορού σε ολόκληρη τη χώρα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 2,36 εκατ. ευρώ για το θέατρο και τον χορό - Ποιοι φορείς ενισχύονται
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε επιχορηγήσεις ύψους 2,36 εκατ. ευρώ για θεατρ και χορευτικές παραγωγές σε όλη την Ελλάδα.
  • Εγκρίθηκαν 103 αιτήσεις για θεατρικές παραγωγές με συνολικό ποσό 1,675 εκατ. ευρώ και 47 αιτήσεις για χορό με 685.000 ευρώ.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρωτοβουλίες που προωθούν παραστάσεις στην περιφέρεια και στα νησιά για ευρύτερη πρόσβαση του κοινού στον σύγχρονο πολιτισμό.
  • Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από εξειδικευμένες ομάδες και επιτροπές με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.
  • Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026» αποτελεί ουσιαστική στήριξη των δημιουργών και των πολιτιστικών φορέων.
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Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.360.000 ευρώ ανακοινώνει το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη θεατρικών και χορευτικών παραγωγών σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν τον τομέα των Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου, για την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων, καθώς και τον τομέα του Κλασικού και Σύγχρονου Χορού.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026» στηρίζει έμπρακτα τον σύγχρονο πολιτισμό σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

«Το θέατρο και ο χορός είναι ζωντανές μορφές έκφρασης»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Το θέατρο και ο χορός είναι ζωντανές μορφές έκφρασης, δημιουργίας και διαλόγου, που ανανεώνουν διαρκώς τη σχέση του πολιτισμού με την κοινωνία. Με επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2,36 εκατομμυρίων ευρώ, το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει έμπρακτα τους δημιουργούς και τους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού, ενισχύοντας την παραγωγή και την παρουσία του έργου τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Στηρίζουμε θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις κλασικού και σύγχρονου χορού, δίνοντας στους δημιουργούς και τις καλλιτεχνικές ομάδες τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις ιδέες και τα σχέδιά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρωτοβουλίες που ταξιδεύουν στην περιφέρεια και στα νησιά, διευρύνοντας την πρόσβαση του κοινού στον σύγχρονο πολιτισμό και ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026” αποτελεί ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους του πολιτισμού, στις ιδέες και στη δημιουργικότητά τους.

Με διαφανή και αντικειμενική αξιολόγηση, ενισχύουμε αξιόλογες πρωτοβουλίες και διαμορφώνουμε ένα πολιτιστικό τοπίο ανοιχτό, εξωστρεφές και δημιουργικό.

Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό, είναι μια δύναμη που κινείται, εξελίσσεται, ταξιδεύει και συναντά την κοινωνία. Και αυτή την κίνηση θέλουμε να τη στηρίζουμε, να τη διευρύνουμε και να τη μετατρέπουμε σε δημιουργία, συμμετοχή και νέες δυνατότητες για όλους».

«Πόροι που φτάνουν σε παραστάσεις, ομάδες και δημιουργούς»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας δήλωσε:

«Το θέατρο και ο χορός είναι τέχνες που θριαμβεύουν τη στιγμή που συναντούν το κοινό τους. Χρειάζονται σκηνή, χρόνο πρόβας, συνέχεια. Χρειάζονται, πάνω απ’ όλα, δημιουργούς που μπορούν να αφιερωθούν στο έργο τους, να μοιραστούν το όραμά τους.

Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει το Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα, που δημιούργησε η Υπουργός μας Λίνα Μενδώνη: μια ουσιαστική, έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στην κοινότητα.

Δεν πρόκειται για μια συμβολική χειρονομία. Πρόκειται για πόρους που φτάνουν σε παραστάσεις, σε ομάδες, σε δημιουργούς που τους έχουν πραγματικά ανάγκη, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το όραμά τους και να το μοιραστούν με τους πολίτες.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται σήμερα στις ενότητες θεάτρου και χορού αντανακλούν αυτή την προτεραιότητα: εκατοντάδες αιτήσεις, αξιόλογες προτάσεις, και μια διαδικασία αξιολόγησης θεμελιωμένη σε αυστηρά κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικής κρίσης.

Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: οι ενισχύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού να φτάνουν στους πραγματικούς δημιουργούς, και οι παραστάσεις τους να φτάνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Πώς έγινε η αξιολόγηση των προτάσεων

Στην ανοιχτή πρόσκληση του ΥΠΠΟ κατατέθηκαν προτάσεις από φορείς από όλη την Ελλάδα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας και τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές, με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου και ειδικών ανά θεματικό πεδίο, βάσει θεσμοθετημένων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Στον τομέα των Θεατρικών Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών και Εκδηλώσεων Θεάτρου υποβλήθηκαν 265 προτάσεις από ισάριθμους φορείς.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου εξέτασε τα αιτήματα των φορέων και εισηγήθηκε ομόφωνα την επιχορήγηση 103 αιτημάτων, συνολικού ύψους 1.675.000 ευρώ, καθώς και τη χορήγηση 57 αιγίδων, όπως εγκρίθηκαν από την Ιεραρχία.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου αποτελούνταν από:

Γεώργιο Σαμπατακάκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Παράσταση και Δράμα», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως Πρόεδρο Ιωάννη Μαργαρίτη, Σκηνοθέτη, ως Αντιπρόεδρο Μαρία Καρανάνου, Θεατρολόγο και υπεύθυνη εκδόσεων του Εθνικού Θεάτρου, ως μέλος Ιωάννη Ματαράγκα, Ηθοποιό-Σκηνοθέτη-Σκηνογράφο-Ενδυματολόγο-Ζωγράφο, ως μέλος Κωνσταντίνο Μπούρα, Θεατρολόγο-Μεταφρασεολόγο-Κριτικό, ως μέλος Γεώργιο Παπαγιαννάκη, Θεατρολόγο-Κριτικό Θεάτρου, ως μέλος Ευάγγελο Παπούλια, Αρχαιολόγο, Προϊστάμενο Τμήματος Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων ΕΚΠΑ, ως μέλος.

Στον τομέα του Κλασικού και Σύγχρονου Χορού κατατέθηκαν 83 αιτήματα επιχορήγησης.

Από αυτά, εγκρίθηκαν 47, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 685.000 ευρώ. Παράλληλα, 22 προτάσεις έλαβαν την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού αποτελούνταν από:

Μαρία Ανθυμίδου, πρώην Χορογράφο και Καθηγήτρια Χορού, ως Πρόεδρο Αντώνη Βολανάκη, Εικαστικό, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ως Αντιπρόεδρο Άρτεμις Ιγνατίου, Χορογράφο και Καθηγήτρια Χορού, ως μέλος Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Χορογράφο και Χορεύτρια, ως μέλος Δρ. Γεωργία Γιωτάκη, Χορογράφο, Ανθρωπολόγο-Ιστορικό Χορού, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως μέλος.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και οι φορείς που θα χρηματοδοτηθούν, περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

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