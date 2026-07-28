Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός δικυκλιστής
Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο
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- Νεαρός δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στα Μάλια του δήμου Χερσονήσου.
- Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο.
- Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αλλά ο οδηγός είχε ήδη καταλήξει.
- Οι συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.
- Το δυστύχημα προστίθεται στη μαύρη λίστα των τροχαίων στην Κρήτη.
Δεν έχει τέλος η μαύρη λίστα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το νέο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια του δήμου Χερσονήσου όταν νεαρός δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο εξετράπη της πορείας του.
Ο δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε τοίχο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο οδηγό.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
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