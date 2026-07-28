Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Η κίνηση είναι αυξημένη στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου.

Ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κυρίως από Σεπόλια και ΚΤΕΛ έως Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας προς το κέντρο, από Χαλάνδρι έως Νέο Ψυχικό.

Δυσκολίες υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Μεσογείων και στην Αττική Οδό στην περιοχή Αγίας Παρασκευής.

Αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται στον Πειραιά, με επιβραδύνσεις κοντά στο λιμάνι και στην Ποσειδώνος, ενώ στα νότια και ανατολικά προάστια η κυκλοφορία είναι ομαλή. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας αλλά και σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας.

Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με τα πιο έντονα προβλήματα να καταγράφονται από το ύψος των Σεπολίων και των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, από το ύψος του Χαλανδρίου έως και το Νέο Ψυχικό.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Δυσκολίες καταγράφονται επίσης, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Συγγρού, κυρίως προς το κέντρο, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, κατά τόπους, καθώς και σε τμήματα της Αττικής Οδού, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στον Πειραιά, με επιβραδύνσεις να σημειώνονται στην περιοχή του λιμανιού και σε τμήματα της Ποσειδώνος.

Παρά την αυξημένη κίνηση, αρκετοί δρόμοι στα νότια και ανατολικά προάστια παραμένουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά στις περισσότερες περιοχές.

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