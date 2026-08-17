Μηχανική βλάβη σε τουρκικό ιστιοφόρο με τρεις επιβαίνοντες ανοιχτά της Ίου
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση συνδρομής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Τουρκίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τρεις αλλοδαποί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους.
Για την παροχή συνδρομής στο σκάφος έχουν σπεύσει ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό σκάφος.
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, ενώ η επιχείρηση συνδρομής βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην Ελλάδα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι
12:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
11:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά
08:57 ∙ WHAT THE FACT
Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη
10:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ