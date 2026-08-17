Μηχανική βλάβη σε τουρκικό ιστιοφόρο με τρεις επιβαίνοντες ανοιχτά της Ίου

Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Τουρκίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τρεις αλλοδαποί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους.

Για την παροχή συνδρομής στο σκάφος έχουν σπεύσει ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό σκάφος.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, ενώ η επιχείρηση συνδρομής βρίσκεται σε εξέλιξη.