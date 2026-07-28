Δώρο ζωής από τον Νίκο Οικονομόπουλο: Πλήρωσε 10.000 για το χειρουργείο του μικρού Γιώργου

Snapshot Ο Νίκος Οικονομόπουλος προσέφερε οικονομική βοήθεια 10.000 ευρώ για τη χειρουργική επέμβαση μικρού παιδιού που χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα.

Η δωρεά του κάλυψε το υπόλοιπο ποσό για το χειρουργείο, επιτρέποντας την άμεση πραγματοποίησή του και ανακουφίζοντας τη μητέρα του παιδιού.

Ο τραγουδιστής δεν αναζήτησε δημοσιότητα για την πράξη του και ενήργησε διακριτικά με στόχο τη βοήθεια.

Πρόκειται για μια ακόμα γενναιόδωρη κίνηση του Οικονομόπουλου, ο οποίος έχει στο παρελθόν στηρίξει οικονομικά άτομα σε ανάγκη χωρίς να το ανακοινώνει. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη πράξη προσφοράς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποδίδεται στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος φέρεται να στάθηκε στο πλευρό ενός μικρού παιδιού που χρειάζεται εξειδικευμένο χειρουργείο, προσφέροντας οικονομική βοήθεια ύψους 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα social media, ο δημοφιλής τραγουδιστής ενημερώθηκε για την περίπτωση του μικρού Γιωργάκη, ο οποίος χρειάζεται επέμβαση στο χέρι, και χωρίς δεύτερη σκέψη αποφάσισε να καλύψει ολόκληρο το ποσό που απέμενε για να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο.

Η αποκάλυψη του Νίκου Οικονομόπουλου

Η κίνησή του έδωσε τέλος στην αγωνία της μητέρας του παιδιού, η οποία προσπαθούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, δίνοντας παράλληλα μια δύσκολη μάχη με τον χρόνο.

Στην ανάρτηση που έγινε γνωστή αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά. Κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και μαζί με αυτήν έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Οικονομόπουλος συνδέεται με μια τόσο γενναιόδωρη πράξη. Ο τραγουδιστής έχει αποδείξει πολλές φορές ότι επιλέγει να βοηθά ανθρώπους που έχουν ανάγκη διακριτικά, χωρίς να επιδιώκει τη δημοσιότητα ή την αναγνώριση των πράξεών του.

Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν είχε γίνει γνωστό πως είχε στηρίξει οικονομικά τον ηθοποιό Γιώργο Λαμπάτο, ζητώντας μάλιστα η προσφορά του να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για ακόμη μια φορά, ο Νίκος Οικονομόπουλος επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί για τον ίδιο στάση ζωής.