«Είναι ο Γολιάθ και είμαστε ο Δαυίδ»: Απόγνωση στη Γαλλία από την άνιση μάχη με την mega φωτιά

Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες του με τις φλόγες να κατευθύνονται ολοταχώς για το Μπορντό

Δημήτρης Δρίζος

«Είναι ο Γολιάθ και είμαστε ο Δαυίδ»: Απόγνωση στη Γαλλία από την άνιση μάχη με την mega φωτιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που προχωρά προς το Μπορντό.
  • Η Γαλλία αντιμετωπίζει πυρκαγιές «εξαιρετικής έντασης» με δυσκολίες στις μετακινήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις πυροσβέστες.
  • Οι φωτιές δημιουργούν «πυροσωρειτομελάνια», που αλλάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς και απαιτούν νέες τεχνικές πυρόσβεσης.
  • Η πυρκαγιά δεν περιορίζεται πλέον στον νότο της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται εκπαίδευση περισσότερων πυροσβεστών σε ειδικές δεξιότητες.
  • Η αντιμετώπιση απαιτεί στρατηγική «μαζικής επίθεσης» με χρήση πολλών πυροσβεστικών οχημάτων και αεροσκαφών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το παρελθόν.
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Ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκάρντι, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, μιλά αυτή την ώρα.

Όπως αναφέρει, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με πυρκαγιές «εξαιρετικής έντασης» τόσο στη Ζιρόντ όσο και στις νότιες περιοχές της χώρας.

Ο Μπροκάρντι προσθέτει ότι 200.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί χάρη στις «φανταστικές» προσπάθειες των πυροσβεστών, αν και οι μικροί δρόμοι στη Ζιρόντ έχουν δυσκολέψει τις μετακινήσεις των δυνάμεων πυρόσβεσης στην περιοχή.

Αποτίει φόρο τιμής στους τέσσερις πυροσβέστες που έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Η φωτιά είναι τεράστια. Είναι σαν τον Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ», δηλώνει, προσθέτοντας: «Οι πυροσβέστες λένε ότι είμαστε μικροί, αλλά έχουμε μια καλή στρατηγική».

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία συγκρίνονται με εκείνες στην Αυστραλία και τον Καναδά

Ο αντισυνταγματάρχης θυμάται τις δραματικές εικόνες από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και την Αυστραλία πέρυσι, λέγοντας ότι ένα παρόμοιο φαινόμενο εμφανίζεται πλέον και στη Γαλλία.

Το φαινόμενο στο οποίο αναφέρεται είναι η δημιουργία νεφών πυρκαγιάς, ή αλλιώς «πυροσωρειτομελανιών» (pyrocumulonimbus), τα οποία, όπως εξηγεί, έχουν το δικό τους μικροκλίμα και αλλάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, η οποία δεν εξελίσσεται πλέον με τον συνηθισμένο τρόπο.

Ο Μπροκάρντι αναφέρει ότι οι ομάδες πυρόσβεσης χρειάστηκε να αλλάξουν τις τεχνικές και τη στρατηγική τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο φαινόμενο.

Παράλληλα, θυμάται ότι παραδοσιακά μόνο ο νότος της Γαλλίας αντιμετώπιζε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όμως πλέον τέτοια φαινόμενα μπορούν να εμφανιστούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι πυροσβέστες χρειάζεται να εκπαιδευτούν στις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που μέχρι τώρα διέθεταν κυρίως οι δυνάμεις των νότιων περιοχών.

Απαιτείται στρατηγική «μαζικής επίθεσης» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Ο Μπροκάρντι ανέφερε ότι χρειάζεται μια στρατηγική «μαζικής επίθεσης» για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνταν μόνο για περίπου δύο μήνες τον χρόνο, ενώ πλέον η χρήση τους φτάνει έως και τους πέντε μήνες.

Όπως λέει, είναι εξαιρετικά σημαντικό η φωτιά να αντιμετωπίζεται γρήγορα, με τη χρήση μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών οχημάτων και αεροσκαφών, ενώ μια τέτοια στρατηγική απαιτεί πολλούς πυροσβέστες και πιλότους.

Ο Λασουρέιγ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην περιοχή Λακανό της Ζιρόντ.

Όπως εξηγεί, για πρώτη φορά οι πυροσβέστες ανησυχούν για το ενδεχόμενο το βορειοδυτικό μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή να αναζωπυρωθεί και να κινηθεί προς τη Λακανό.

Προσθέτει ότι, παρόλο που έχουν ληφθεί μέτρα για την εκκένωση της περιοχής, η κατάσταση είναι «σχετικά υπό έλεγχο».

Δύο χιλιάδες πυροσβέστες στο μέτωπο

Ο Ρεμί Λασουρέιγ, επικεφαλής των επιχειρήσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στη Ζιρόντ, αναφέρει ότι μια έκταση περίπου 42.000 εκταρίων έχει καεί τις ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως λέει, μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί περίπου 240 κατοικίες και σπίτια.

Ο Λασουρέιγ προσθέτει ότι περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά, ενώ υπάρχει και εναέρια υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει μεγάλες αντιπυρικές ζώνες στα όρια της φωτιάς, προκειμένου να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την εξάπλωσή της προς το Μπορντό.

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