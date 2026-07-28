Μαρτυρίες από την πύρινη κόλαση της Γαλλίας: «Μου θύμισε την Πομπηία, ήταν σαν το τέλος του κόσμου»

Snapshot Οι πυρκαγιές κοντά στο Μπορντό χαρακτηρίστηκαν από τον πρόεδρο Μακρόν ως οι πιο σοβαρές από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με έκταση καμένης γης περίπου 420.000 στρεμμάτων.

Περίπου 220.000 κάτοικοι και παραθεριστές έχουν εκκενώσει τις περιοχές της Ζιρόντ λόγω των πυρκαγιών, με 2.750 πυροσβέστες και σημαντικούς πόρους να ενεργοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, έντονη μυρωδιά καμένου και ατμόσφαιρα παρόμοια με καταστροφή, με πολλούς να εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια και την απώλεια των σπιτιών τους.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου και το Μπορντό θα παραμείνει χωρίς νερό για δύο ημέρες, ενώ προτρέπεται η μη επιστροφή στις πληγείσες περιοχές προς το παρόν.

Καταγράφηκαν 88 τραυματισμοί πυροσβεστών και καταστράφηκαν 240 σπίτια, ενώ παρατηρείται σημαντικό κύμα αλληλεγγύης προς τους πληγέντες. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στο Μπορντό είναι οι «σοβαρότερες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». «Πρέπει να καταλάβουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια εντελώς άνευ προηγουμένου πυρκαγιά. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι η πιο σοβαρή που έχουμε καταγράψει ποτέ», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή της Ζιρόντ τη Δευτέρα.

Το Μπορντό θα παραμείνει άνυδρο τις επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να κορυφωθούν στους 39 βαθμούς Κελσίου αύριο, προειδοποιούν μετεωρολόγοι ενώ οι παραθεριστές και οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πληγείσες περιοχές περιγράφουν σκηνές κόλασης.

«Μου θυμίζει λίγο την Πομπηία, ειδικά το Σαββατοκύριακο, ο αέρας ήταν πυκνός, ήταν αρκετά δύσκολο να αναπνεύσει κανείς. Η μυρωδιά του καμένου ήταν σχεδόν παντού στην πόλη», είπε ο κάτοικος του Μπορντό, Κρις ντε Αμπρέα, στο πρόγραμμα Today του BBC, προσθέτοντας ότι φεύγει από την πόλη για το Παρίσι σήμερα.

Οι κύριες ανησυχίες για τους ανθρώπους, λέει, είναι «πού θα πάω από εδώ αν δεν έχω οικογένεια;» και φυσικά «θα ξαναδώ ποτέ το σπίτι μου;» Λέει ότι «ποτέ» δεν πίστευε ότι τα πράγματα θα έφταναν στην κατάσταση που εκτυλίσσεται τώρα κοντά στο Μπορντό, περιγράφοντάς την ως «σχεδόν σουρεαλιστική».«Είναι απλώς τρομακτικό να ξέρεις ότι η φωτιά θα μπορούσε να φτάσει τόσο κοντά».

Ο Νίκολας πάλι είχε επιλέξει τη χερσόνησο Καπ Φερέ για τις οικογενειακές του διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Ταξιδεύοντας με ένα βαν με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, χρειάστηκε να απομακρυνθεί δύο φορές από την εστία της πυρκαγιάς. Φοβόμασταν για τα παιδιά, φοβόμασταν ότι η φωτιά θα έφθανε πολύ γρήγορα και θα μέναμε παγιδευμένοι.«Νιώθεις σαν να έρχεται το τέλος του κόσμου όταν βλέπεις αυτό το μεγάλο σύννεφο να φτάνει στο Saint-Médard-en-Jalles , με αυτόν τον πορτοκαλί ουρανό και τη στάχτη να πετάει παντού, είναι μεταφυσικό», εκμυστηρεύθηκε ο πατέρα από το Montigny-lès-Metz (Μοζέλα) στο France 3.

Η Έμιλι με καταγωγή από το Pont-à-Mousson, βίωσε επίσης αγωνία. «Νιώθαμε σαν να ήμασταν σε ταινία καταστροφής », είπε τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο η δασκάλα δημοτικού. «Βρισκόμασταν σε ένα κάμπινγκ κοντά στη λίμνη Μπισκαρός για τέσσερις μέρες όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Είδαμε ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού. Μπορούσαμε να δούμε ότι ήμασταν κοντά, περίπου 500 μέτρα μακριά. Στην αρχή, δεν υπήρχαν οδηγίες, εκτός από το να μην απομακρυνθούμε. Όλοι έφευγαν από τις θέσεις τους, διερωτώμενοι τι να κάνουν. Αρχίσαμε να πανικοβαλλόμαστε και να μαζεύουμε τα πράγματά μας, παρακολουθώντας τα αεροπλάνα να πηγαινοέρχονται από πάνω, ξαναγεμίζοντας τις δεξαμενές τους στη λίμνη ».

Ήταν στις 3:30 π.μ., με τις σειρήνες να ηχούν, που δόθηκε η εντολή εκκένωσης. « Υπήρχε μια έντονη μυρωδιά καμένου. Έπρεπε να φύγουμε με τα οχήματά μας για την παραλία Μπισκαρός Πήραμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά έπρεπε να αφήσουμε πίσω τις σκηνές και τα στρώματα. Όλα έγιναν ήρεμα. Ήταν εντυπωσιακό. Ένας από τους γιους μου έτρεμε από την κορυφή ως τα νύχια. Η ατμόσφαιρα ήταν αποκαλυπτική. Το πρωί, μια γυναίκα μας πρόσφερε ζεστό καφέ. Υπήρξε ένα πραγματικό κύμα αλληλεγγύης».

Πάνω από 200 χιλιάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν στη Ζιρόντ

Αν και η εμπειρία ήταν τραυματική, όλα τελείωσαν καλά για την οικογένεια, η οποία ταξίδεψε βορειότερα για να εγκατασταθεί σε ένα κάμπινγκ νότια της Λα Ροσέλ. « Θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε, αλλά αυτό θα μας μείνει. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ο ήχος των σειρήνων και η μυρωδιά του καμένου.Βλέπουμε την επείγουσα ανάγκη της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να ξυπνήσουμε », κατέληξε η Εμιλί.

Μερικοί παραθεριστές προτίμησαν να επιστρέψουν σπίτι τους παρά να πάνε σε καταφύγια. Αυτή ήταν η περίπτωση της Τιφανί, η οποία διέμενε με τον σύντροφό της και τα πέντε παιδιά τους σε ένα κάμπινγκ στο Λεζ-Καπ-Φερέ και επέλεξε να επιστρέψει πρόωρα στο Μοζέλα. « Φοβόμασταν για τα παιδιά, φοβόμασταν ότι η φωτιά θα εξαπλωνόταν πολύ γρήγορα και θα παγιδευόμασταν. Πήραμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, βάλαμε τα πάντα στο αυτοκίνητο και φύγαμε ».

Η Νέλι, με καταγωγή από το Γκενάνζ, βρισκόταν σε διακοπές σε ένα μικρό χωριό βόρεια του Μπορντό όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές. « Βρήκα κομμάτια κάρβουνου στην πισίνα, το φίλτρο της πισίνας είναι μαύρο, ό,τι πέφτει στην πισίνα πέφτει και πάνω μας, είμαστε μέσα στον καπνό, είναι πολύ αγχωτικό για όλους », δήλωσε.

Κάποιοι δεν έφτασαν καν στον προορισμό των διακοπών τους, όπως η νοσηλεύτρια Ρέιτσελ. «Τηλεφώνησα στο κάμπινγκ όπου είχαμε κάνει κράτηση στο Λακανάου την προηγούμενη μέρα της αναχώρησής μας και μας είπαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος εκκένωσης. Την επόμενη μέρα, στις 1 μ.μ., όταν ήμουν 2,5 ώρες πριν από την άφιξή μου, λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας έλεγε ότι το κάμπινγκ είχε εκκενωθεί! Περάσαμε δύο ώρες προσπαθώντας να βρούμε μια λύση σε ένα πάρκινγκ στη βροχή. Μας προσφέρθηκαν κάμπινγκ χωρίς δραστηριότητες για παιδιά ή κάμπινγκ με μεγάλη χρέωση ως εναλλακτικές λύσεις, αλλά τελικά αποφασίσαμε να πάμε σπίτι. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα υπαρκτός.»

Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι, κάτοικοι και παραθεριστές, έχουν ήδη εκκενώσει τις εστίες τους στη Ζιρόντ από την έναρξη των πυρκαγιών.

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ σε αριθμούς

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ζιρόντ δημοσίευσε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της πυρκαγιάς που καίει δυτικά του Μπορντό:

Εκτιμώμενη καμένη έκταση : 420.000 στρέμματα

Άτομα που έχουν εκκενωθεί από την έναρξη της πυρκαγιάς : περίπου 220.000

Πόροι που κινητοποιήθηκαν :2.750 πυροσβέστες, 18 εναέρια μέσα πυρόσβεσης, 1.500 στρατιωτικο, 1.440 άτομα προσωπικό εσωτερικής ασφάλειας

Πυροσβέστες που τραυματίστηκαν από την έναρξη της πυρκαγιάς : 88

Κατεστραμμένα σπίτια : 240

Καθώς οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι αρχές προτρέπουν τους ανθρώπους να μην επιστρέψουν ακόμη στην πληγείσα περιοχή.

Διαβάστε επίσης