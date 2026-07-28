«Ο αυτοκινητόδρομος των εκατομμυριούχων προς την κόλαση»: Η πυρκαγιά στη Γαλλία «καταπίνει» βίλες

Snapshot Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει καταστρέψει πάνω από 400.000 στρέμματα Γης και περισσότερα από 240 ακίνητα, αναγκάζοντας πάνω από 260.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η επαρχιακή οδός D106, που συνδέει το Καπ Φερέ με το Μπορντώ, έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής με καμένες βίλες και κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Η πυρκαγιά κινείται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας το δικό της μικροκλίμα και ανατροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους και ακραίες θερμοκρασίες.

Στη μάχη κατάσβεσης συμμετέχουν στρατιωτικά αεροσκάφη A400M, πυροσβεστικά μέσα της ΕΕ, εθελοντές και τοπικοί επαγγελματίες, ενώ οι ευρωπαϊκοί πόροι βρίσκονται στα όριά τους.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες εβδομάδες και οτι οι πυρκαγιές υπογραμμίζουν με δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Πλαισιωμένη και από τις δύο πλευρές από καμένους σκελετούς αυτοκινήτων, ερείπια σπιτιών που καπνίζουν και απανθρακωμένους κορμούς που αποτελούν τα θλιβερά απομεινάρια ενός κάποτε καταπράσινου πευκοδάσους, η επαρχιακή οδός D106 έχει μετατραπεί σε έναν πραγματικό «αυτοκινητόδρομο προς την κόλαση».

Η διαδρομή των 65 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει τη γραφική χερσόνησο Καπ Φερέ με την ιστορική πόλη του Μπορντώ στη νοτιοδυτική Γαλλία, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς πύρινης λαίλαπας. Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει μια έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι, αναγκάζοντας περισσότερους από 260.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους. Τουλάχιστον 12 σπίτια – και χιλιάδες στρέμματα δάσους – καταστράφηκαν κατά μήκος της διαδρομής, η οποία εξακολουθεί να είναι ως επί το πλείστον αποκλεισμένη από την αστυνομία.

Σε ένα από τα πιο καταστροφικά γεγονότα που έχει βιώσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσότερα από 240 ακίνητα έχουν ισοπεδωθεί πλήρως. Πολυτελείς εξοχικές κατοικίες που ανήκαν σε εύπορους Παριζιάνους και ντόπιες εύπορες οικογένειες της αμπελουργικής ζώνης έγιναν στάχτη μέσα σε λίγες ώρες.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στα πυκνά δάση του Καπ Φερέ, κινείται ανεξέλεγκτα προς το Μπορντώ, τροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους και ακραίες θερμοκρασίες. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στην πληγείσα περιοχή, προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα.

Κατά μήκος της D106, ανάμεσα στις περιοχές Σαιν-Ζαν-ντ'Ιλάκ και Λεζ-Καπ-Φερέ, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Πολυτελείς βίλες κατέρρευσαν από το τεράστιο θερμικό φορτίο. Στους κήπους, ανάμεσα σε λιωμένα μέταλλα και απανθρακωμένα φορτηγά, η αιθάλη καλύπτει τις πισίνες, ενώ πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια βραχυκυκλώνουν ανάμεσα στα συντρίμμια.

Σε μια διαδρομή που άλλοτε έσφυζε από ζωή, η απόκοσμη σιωπή διακόπτεται μόνο από τις επιχειρήσεις των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και η άγρια πανίδα έπεσε θύμα της ταχύτητας της φωτιάς, με ελάφια και άλλα ζώα να έχουν εγκλωβιστεί σε περιφράξεις στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν.

Η Daily Mail – ένα από τα πρώτα μέσα ενημέρωσης στα οποία επετράπη η πρόσβαση στην πρώτη γραμμή της μαινόμενης πυρκαγιάς – είδε από πρώτο χέρι την τεράστια καταστροφή που έχει προκαλέσει. Μια βίλα κοντά στην πόλη Μπλαγκόν είχε καταρρεύσει μόνη της από την αφόρητη ζέστη της πύρινης κόλασης. Οι φλόγες είχαν καταστρέψει το γύρω δάσος το βράδυ του Σαββάτου προτού εξαπλωθούν γρήγορα στο μονώροφο οίκημα.

Το νερό στην ακάλυπτη πισίνα είναι βρώμικο, η επιφάνειά της παχιά από επιπλέουσα αιθάλη, ενώ σπασμένα κεραμίδια βρίσκονται διάσπαρτα στο έδαφος εκατέρωθεν των ερειπίων. Λίγο πιο πέρα ​​κατά μήκος της D106, προς τις ακτές του Ατλαντικού, περνώντας από ένα άλλο καμένο μπανγκαλόου, βρισκόταν ό,τι είχε απομείνει από το κέντρο εκπαίδευσης σκύλων Good Dogs.

Απέναντι από το κέντρο εκπαίδευσης σκύλων και στην άλλη πλευρά ενός κυκλικού κόμβου, βρισκόταν τώρα ένα περιφραγμένο οικογενειακό σπίτι και συγκρότημα κατοικιών, ένα καπνίζον ερείπιο γεμάτο με κατεστραμμένα αυτοκίνητα και γεωργικά μηχανήματα. Φωτογραφίες από το Google Streetview, που τραβήχτηκαν μόλις πριν από τέσσερις μήνες, δείχνουν ότι το ακίνητο ήταν τότε μια πολυτελής λευκή βίλα με κεραμίδια από τερακότα. Τώρα μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι του σπιτιού και δύο καμινάδες από τούβλα έχουν απομείνει όρθιοι.

Ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο με «δική του ζωή»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, περιέγραψε την κατάσταση στη Ζιρόντ ως πρωτοφανή, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά συμπεριφέρεται αυτόνομα, δημιουργώντας το δικό της μικροκλίμα και ανατροφοδοτείται διαρκώς. Έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 400.000 στρέμματα γης, η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα τις παρυφές του Μαρσεπρίμ, λίγα χιλιόμετρα από τα εξωτερικά προάστια του Μπορντώ.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν επιστρατευτεί ειδικά διαμορφωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη A400M που πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις, ρίχνοντας επιβραδυντικό υγρό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποστείλει πρόσθετα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί πόροι βρίσκονται στα όριά τους, καθώς ολόκληρη η νότια και κεντρική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών.

Δίπλα στις οργανωμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αγρότες με τρακτέρ ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ αμπελουργοί και τοπικοί επαγγελματίες συνδράμουν με κάθε διαθέσιμο μέσο. Ομάδες εθελοντών περιπολούν τους παράδρομους της D106 με δεξαμενές νερού στα φορτηγά τους, σβήνοντας τις μικρές εστίες και τα αναμμένα κάρβουνα που απειλούν να μεταδώσουν τη φωτιά σε ανέπαφες εκτάσεις.

Οι επιχειρήσεις των εθελοντών διαρκούν συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε μια προσπάθεια να σωθεί ό,τι είναι δυνατόν από τα εναπομείναντα δάση και τις περιουσίες των κατοίκων. Την αλληλεγγύη τους προς τα θύματα και την ευγνωμοσύνη τους προς τους πυροσβέστες εξέφρασαν και μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, υπογραμμίζοντας ότι τα δραματικά αυτά γεγονότα αποτελούν μια σκληρή υπενθύμιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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