Η φωτιά απέχει 11 χιλιόμετρα από το Μπορντό - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

Οι πυροσβέστες στη Ζιρόντ αντιμετωπίζουν μια «πρωτοφανή» κατάσταση καθώς μάχονται με μια πυρκαγιά που «έχει τη δική της ζωή», προειδοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών

Νατάσα Παυλοπούλου

Η φωτιά απέχει 11 χιλιόμετρα από το Μπορντό - «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πυρκαγιά στη Ζιρόντ πλησιάζει σε απόσταση 11 χιλιομέτρων από το Μπορντό, με τις αρχές να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη εκκένωση και φιλοξενία πληθυσμού.
  • Ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως τη σοβαρότερη στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με περίπου 220.000 ανθρώπους να έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
  • Περισσότερες από 286.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία από την αρχή του έτους, με το 90% των πυρκαγιών να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, ενώ έχουν γίνει 162 συλλήψεις για εμπρησμούς.
  • Η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης σοβαρές πυρκαγιές, με την περιοχή δυτικά της Μαδρίτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πέμπτη ημέρα.
  • Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση, προκαλώντας υψηλότερες θερμοκρασίες και εντονότερες πυρκαγιές στην Ευρώπη, που θερμαίνεται ταχύτερα από τον πα
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Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για «όλα τα ενδεχόμενα», καθώς μία από τις πολλαπλές πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία απέχει πλέον μόλις 11 χιλιόμετρα απο την ιστορική πόλη της νοτιοδυτικής Γαλλίας. «Προετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε περίπτωση που διαταχθούν περαιτέρω εκκενώσεις», δήλωσε ο Τόμας Καζενάβ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την πληγείσα από τις πυρκαγιές περιοχή στην περιοχή της Ζιρόντ, δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια «εντελώς άνευ προηγουμένου πυρκαγιά» - τη «σοβαρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Γαλλία και περισσότεροι από 100.000 στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγιές μαίνονται «ανεξέλεγκτα» δυτικά της Μαδρίτης.

Ένα νέο κύμα καύσωνα από σήμερα Τρίτη (28/7) θα μπορούσε να δυσχεράνει περαιτέρω τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Ο Μακρόν δήλωσε ότι μια μικρότερη πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ είχε τεθεί υπό έλεγχο, αλλά η μάχη συνεχίζεται στη γειτονική Ζιρόντ.

Ενώ οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο τη Δευτέρα, βελτιώνοντας την κατάσταση σε σύγκριση με ένα 24ωρο νωρίτερα, προειδοποίησε ότι «οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ξανά, ο άνεμος εξακολουθεί να είναι παρών και ως εκ τούτου πρέπει να παραμείνουμε συγκρατημένοι».

Η «πυρκαγιά του αιώνα»

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες είχε δηλώσει ότι η πυρκαγιά «έχει τη δική της ζωή». Ο Ζερόμ Στεφ, δήμαρχος του Σεστάς, μιας πόλης νότια του Μπορντό, δήλωσε στο BBC ότι αυτή «θα είναι η πυρκαγιά του αιώνα».

Περιέγραψε πώς 17.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την πόλη του κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από δύο ημέρες. Μέχρι στιγμής, είπε, 103.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και 240 σπίτια καταστράφηκαν. «Στην πόλη μου η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική», πρόσθεσε.

Και παρόλο που η φωτιά δεν εξαπλώνεται πλέον με την ίδια ταχύτητα, είπε ότι οι ομάδες του έχουν «κερδίσει μόνο μια μικρή μάχη» και τόνισε ότι ο κίνδυνος παραμένει από τα κάρβουνα που εκτοξεύονται ή από μια ξαφνική αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου. «Διοχετεύουμε όλη μας την ενέργεια στη δημιουργία προστατευτικών αντιπυρικών ζωνών», εξήγησε, αλλά παραδέχτηκε ότι «όλοι φοβόμαστε μπροστά σε αυτή την κατάσταση».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόονί προειδοποίησε ότι η χώρα «διανύει μια άνευ προηγουμένου περίοδο πυρκαγιών», με 286.852 στρέμματα να έχουν καεί και 13.566 πυρκαγιές να έχουν καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Σε μια ανάρτηση στο X αποκάλυψε ότι εννέα στις 10 πυρκαγιές «οφείλονται στον άνθρωπο και οι περισσότερες προκύπτουν από αμέλεια: μία γόπα τσιγάρου, ένα μπάρμπεκιου, εργασίες που εκτελούνται χωρίς προφυλάξεις». Αλλά είπε επίσης ότι δεν είναι όλες αυτές οι πυρκαγιές ατυχήματα και μερικές προκλήθηκαν σκόπιμα, προσθέτοντας ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις.

Πυρκαγιές μαίνονται επίσης σε αρκετές άλλες γαλλικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Βαρ και Λαντ, καθώς και στο νησί της Κορσικής.

Μάχη με τις φλόγες και στην Ισπανία

Οι κάτοικοι που εκκενώθηκαν από το Νάβας ντελ Ρέι στα δυτικά της Μαδρίτης την περασμένη εβδομάδα μιλούν για την καταστροφή που υπέστησαν από την απώλεια των σπιτιών τους.Η Ισπανία εισήλθε τη Δευτέρα για πέμπτη ημέρα σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω των μαινόμενων πυρκαγιών δυτικά της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

Δορυφορικές εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 24 και 26 Ιουλίου, δείχνουν πώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε διάστημα δύο ημερών, αφότου αρκετές πυρκαγιές στις περιοχές Aλμορός, Βίλα ντελ Πράδο, και Σαν Μαρτίν ντε Βαλντειγκλέσιας συγχωνεύθηκαν σε μία μεγάλη πυρκαγιά.

Τοπικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η περιοχή αντιμετωπίζει τις «χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της». Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, θερμαινόμενη δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus. Αυτό προκαλεί αυξημένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες πυρκαγιές.

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