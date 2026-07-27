Για ακόμη μια ημέρα στην Ισπανία τα ελληνικά Canadair – Πότε επιστρέφουν στη χώρα

Snapshot Τα ελληνικά Canadair θα παραμείνουν στην Ισπανία και την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μετά από αίτημα του ERCC και αποδοχή της Ελλάδας.

Τα αεροσκάφη θα επιστρέψουν στην Ελλάδα την Παρασκευή 31 Ιουλίου ώστε να είναι διαθέσιμα λόγω υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η αρχική αποστολή επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 28 Ιουλίου με επιστροφή στις 29 Ιουλίου, αλλά τροποποιήθηκε λόγω των νέων επιχειρησιακών αναγκών.

Η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε φυσικές καταστροφές, διατηρώντας παράλληλα την ετοιμότητα για τους δικούς της κινδύνους. Snapshot powered by AI

Για μια ακόμη ημέρα, δηλαδή και για την Πέμπτη 30 Ιουλίου, θα παραμείνουν τα ελληνικά Canadair που εστάλησαν στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα μας, αξιολογώντας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των επιστημόνων για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που θα απαιτηθεί, ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης (ERCC) ότι η ελληνική αποστολή θα μπορεί να παραταθεί για μια ημέρα ακόμα, κάτι που έγινε αποδεκτό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η «απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν την επιστροφή των εναέριων μέσων, ώστε να είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών στη χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ελληνική αποστολή επρόκειτο να ολοκληρώσει την αποστολή της αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και να επιστρέψει στην Ελλάδα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η Ελλάδα συνεχίζει να συνδράμει έμπρακτα τις χώρες που δοκιμάζονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που αναμένονται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

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