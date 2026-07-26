Τα ελληνικά Canadair στις mega φωτιές στην Ισπανία - Βίντεο

Snapshot Δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 επιχειρούν στην Ισπανία για την κατάσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón και πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή Burgohondo.

Η περιοχή Burgohondo βρίσκεται περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Τα ελληνικά Canadair θα παραμείνουν στο ίδιο μέτωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, υποστηρίζοντας τις ισπανικές δυνάμεις κατάσβεσης.

Η αποστολή των αεροσκαφών γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM). Snapshot powered by AI

Στη μάχη για την κατάσβεση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν από σήμερα τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415, τα οποία απεστάλησαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Τα ελληνικά Canadair απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón και πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην πληττόμενη περιοχή Burgohondo, η οποία βρίσκεται περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Τα δύο αεροσκάφη θα παραμείνουν στο ίδιο μέτωπο καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, παρέχοντας ουσιαστική εναέρια συνδρομή στις ισπανικές δυνάμεις κατάσβεσης.

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