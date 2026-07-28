Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

Τα... δόντια του θα δείξει το καλοκαίρι με την έλευση του Αυγούστου

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει
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  • Από την Τετάρτη έως τις 3-4 Αυγούστου το μελτέμι θα ενισχυθεί σημαντικά, πνέοντας με πολύ ισχυρές εντάσεις στο Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές.
  • Η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα αυξήσει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών κυρίως σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τιμές 29-33 βαθμούς στα ανατολικά και νότια και 33-37 βαθμούς στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.
  • Από 4-5 Αυγούστου αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς το μελτέμι θα εξασθενεί και θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα.
  • Μετά τις 10-12 Αυγούστου παραμένει μεγάλη αβεβαιότητα για την εξέλιξη του καιρού, με σενάρια που περιλαμβάνουν τόσο άνοδο όσο και πτώση της θερμοκρασίας.
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Αισθητή έγινε από χθες η σχετικά απότομη άνοδος της θερμοκρασίας στη χώρα μας, μετά την εντυπωσιακή και ιδιαίτερα σπάνια για την εποχή μεταβολή του καιρού που προηγήθηκε.

Από την Τετάρτη και τουλάχιστον έως τις 3 με 4 Αυγούστου, το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά και να πνέει με πολύ ισχυρές εντάσεις σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στις προσήνεμες ανατολικές περιοχές.

Η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα οφείλεται στον συνδυασμό των υψηλότερων ατμοσφαιρικών πιέσεων στα Βαλκάνια με τις χαμηλότερες πιέσεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας, όπως αναφέρει το meteo24.news.gr.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο βαρομετρικά συστήματα θα αυξήσει τη βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, με αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρών έως πολύ ισχυρών βοριάδων.

Οι ισχυρότερες ριπές αναμένεται να σημειωθούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Αττική και στις ανατολικές ακτές της ηπειρωτικής χώρας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η παρατεταμένη επικράτηση των ισχυρών βορείων ανέμων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και κυρίως ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η ξηρή βλάστηση, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυρές ριπές ανέμου δημιουργούν έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό, κυρίως στην Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς θα μπορούσε να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη.

Πού θα διατηρηθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Παρά την ενίσχυση του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα υποχωρήσει σημαντικά σε ολόκληρη τη χώρα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νότια, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι, οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται κατά κανόνα μεταξύ 29 και 33 βαθμών Κελσίου.

Αντίθετα, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κατά μέσο όρο 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Στις περιοχές αυτές ο υδράργυρος θα φτάνει συχνά τους 33 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται τιμές κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Νέα θερμή περίοδος μετά τις 4 Αυγούστου

Από τις 4 με 5 Αυγούστου και περίπου έως τις 10 Αυγούστου, υπάρχουν πλέον ισχυρές ενδείξεις για νέα άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το μελτέμι φαίνεται ότι θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, επιτρέποντας σε θερμότερες αέριες μάζες από τη δυτική και νοτιοδυτική Μεσόγειο να κινηθούν προς την Ελλάδα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι σημαντική, όμως ακόμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια αν θα πρόκειται για ένα οργανωμένο κύμα καύσωνα ή για μία περίοδο πολύ έντονης ζέστης.

Οι ακριβείς μέγιστες θερμοκρασίες, η διάρκεια και η έκταση της θερμής εισβολής θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα εξασθενήσει το μελτέμι και από την ακριβή πορεία των θερμών αερίων μαζών.

Μεγάλη αβεβαιότητα μετά τις 10 Αυγούστου

Μετά τις 10 με 12 Αυγούστου, ορισμένα προγνωστικά σενάρια δείχνουν πιθανή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει πολύ μεγάλη, καθώς τα μέλη των συστημάτων πολλαπλών προγνώσεων παρουσιάζουν σημαντική διασπορά.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη του καιρού, από διατήρηση της έντονης ζέστης μέχρι σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Προς το παρόν, το πιο πιθανό σενάριο δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, πολύ ισχυρό μελτέμι από την Τετάρτη και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ νέα θερμή περίοδος διαφαίνεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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