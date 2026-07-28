Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν κομμάτια από ιστορικό κτήριο στο κέντρο της πόλης - Αποκλείστηκε ο χώρος
Στο σημείο έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου
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- Στο κέντρο του Ηρακλείου έπεσαν κομμάτια από διατηρητέο και ιστορικό κτήριο, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Η Δημοτική Αστυνομία, η Πολιτική Προστασία και η Πολεοδομία έσπευσαν άμεσα στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή με κορδέλες για την αποφυγή ατυχήματος.
- Το κτίσμα πιθανότατα ανήκει σε ιδιώτη, ο οποίος θα ενημερωθεί για να αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.
- Η Πολεοδομία αναζητά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ώστε να προχωρήσει άμεσα στην άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28/7) στις αρμόδιες υπηρεσίες της δημοτικής αρχής μετά την αποκόλληση και την πτώση κομματιών από διατηρητέο και ιστορικό κτήριο στο κέντρο της πόλης Ηράκλειου.
Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης και στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.
Τοποθετήθηκαν κορδέλες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε για την αποφυγή ατυχήματος.
Πιθανότατα ότι το κτίσμα ανήκει σε ιδιώτη. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία, ο ίδιος θα ειδοποιηθεί για να πράξει τα περαιτέρω.
«Από την Πολεοδομία αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ώστε να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του κτιρίου», αναφέρουν πηγές της Λότζια.
Με πληροφορίες από cretalive.gr