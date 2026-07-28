Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι μετά από έλεγχο στην Αττική

Τα κλιμάκια της Περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς

Γιάννης Καλύβας

Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι μετά από έλεγχο στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατασχέθηκαν συνολικά 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης μετά από ελέγχους σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική.
  • Επιχείρηση στο Ίλιον λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια και δεν ήταν εγγεγραμμένη στον κατάλογο του ΕΦΕΤ.
  • Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε ευρεία διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων σε πολλές επιχειρήσεις, ενεργοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους από την Περιφέρεια και τον ΕΦΕΤ.
  • Οι εκθέσεις κατάσχεσης έγιναν οριστικές και έχουν συσταθεί επιτροπές για επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
  • Η Περιφέρεια Αττικής έχει πραγματοποιήσει πάνω από 24.000 ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα και κατασχέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.
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Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο στον Δυτικό Τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον. Εκεί, οι ελεγκτές της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Τα κλιμάκια της Περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

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Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

Σε εφαρμογή της προβλεπόμενης κατά νόμο διαδικασίας, οι εκθέσεις κατάσχεσης της ΔΑΟΚ Δυτικού Τομέα έχουν καταστεί οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές, ενώ έχουν συγκροτηθεί και οι τριμελείς επιτροπές για την εξέταση της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

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Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου.

Αποδείξαμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άψογη ποιότητα και τις ορθές τιμές στην εορταστική αγορά. Με εντολή μου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό: η παρουσία μας είναι και θα παραμείνει διαρκής και αυστηρή, κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη δύναμη της ιχνηλάτησης. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής απέδειξαν στην πράξη ότι ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και να ενεργοποιήσει άμεσα έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας, από την αποθήκη μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης.

Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε – και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εφαρμόζουμε τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος, αρμόδια για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη, δήλωσε: «Ένας έλεγχος στο Ίλιον αποκάλυψε μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική.

Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η ασπίδα προστασίας που χτίζει καθημερινά η Περιφέρεια Αττικής βασίζεται σε συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η άμεση ιχνηλάτηση, η συνεργασία των υπηρεσιών και η επιμονή των ελεγκτών μας έβαλαν φρένο σε περισσότερους από 6,2 τόνους προϊόντων κρέατος που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας».

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24.136 έλεγχοι από την Περιφέρεια Αττικής

Επισημαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καλύπτοντας το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους καταναλωτές.

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