Έκρηξη στα Εξαμίλια: Δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης ο νεκρός

Ο 67χρονος που σκοτώθηκε στην έκρηξη στα Εξαμίλια δεν ήταν δηλωμένος εργαζόμενος της επιχείρησης λόγω περιστασιακής εργασιακής σχέσης.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης ο νεκρός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 67χρονος που σκοτώθηκε στην έκρηξη στα Εξαμίλια δεν ήταν δηλωμένος εργαζόμενος της επιχείρησης λόγω περιστασιακής εργασιακής σχέσης.
  • Η έκρηξη προκλήθηκε από ηλεκτροσυγκόλληση σε χώρο με εύφλεκτα υλικά, όπως ξίδι και προπάνιο, με σοβαρές ευθύνες εργοδοσίας και ελεγκτικών μηχανισμών.
  • Οι αρμόδιες Αρχές δεν ασκούν επαρκή έλεγχο στις επιχειρήσεις, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων.
  • Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025, περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, με σημαντική υποκαταγραφή των ατυχημάτων, ιδίως σε περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας.
  • Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας είναι κρίσιμη, ειδικά σε επικίνδυνους χώρους, και η μη εφαρμογή τους αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων.
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Ο 67χρονος που έχασε τη ζωή του στο εργοστάσιο οξοποιίας στα Εξαμίλια Κορινθίας, δεν ήταν δηλωμένος σαν εργαζόμενος της επιχείρησης, καθώς είχε περιστασιακή εργασιακή σχέση.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου Κώστας Κατεμής μιλώντας σχετικά για το εργατικό δυστύχημα, στηλίτευσε το γεγονός ότι δεν υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται εργατικά δυστυχήματα αντίστοιχα μ' αυτά της Βιολάντα και του Ασπροπύργου

Έκανε χαρακτηριστικά λόγο για «εκκωφαντική διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών» προσθέτοντας ότι ο νεκρός εργάτης πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης «σε μια δεξαμενή με 13 τόνους ξίδι» όπου δίπλα υπήρχε δεξαμενή «με διαρροή προπανίου κι έγινε το μοιραίο. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της εργοδοσίας και των ελεγκτικών μηχανισμών» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής μιλώντας σχετικά με το εργατικό δυστύχημα ανέφερε ότι «δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου, από την οποία, λόγω της εκρηξιγενούς φύσης των υλικών, προκλήθηκε έκρηξη» με θύμα τον 67χρονο, που φέρεται να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής.

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση αν έπρεπε να πραγματοποιούνται τέτοιες εργασίες και με αυτές τις θερμοκρασίες, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε ότι ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, που είναι αντιπυρική, η τήρηση μέτρων πυροπροστασίας είναι «το Α και το Ω για την ασφάλεια του προσωπικού», ιδιαίτερα σε χώρους επικίνδυνους, όπως το εν λόγω εργοστάσιο. «Αν δεν τηρούνται στο έπακρο τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αυτό ακριβώς συνέβη σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Περισσότεροι από 80 νεκροί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΟΣΕΤΕΕ, μέχρι τις 30 Ιουνίου περισσότεροι από 80 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους δουλεύοντας. Πρόκειται για ασύλληπτο νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι περισσότεροι από 13 εργαζόμενοι το μήνα, χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

Τα επίσημα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2025 αναφέρουν πως την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν 47 θάνατοι εργαζομένων, έναντι 48 το 2024.

Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), 201 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους δουλεύοντας το 2025 και 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.

Εξάλλου, όπως σημείωνε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Ιανουάριο, στον απόηχο της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», σύμφωνα με την Eurostat στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 30%-40% των εργατικών ατυχημάτων.

Η διαφοροποίηση στα στοιχεία για τα θύματα των εργατικών δυστυχημάτων έγκειται μεταξύ άλλων στα κριτήρια- για παράδειγμα κάποιοι θάνατοι καταχωρούνται από τις κρατικές υπηρεσίες ως «από παθολογικά αίτια»- ενώ δεν πρέπει να το γεγονός ότι οι περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, όπως συχνά συμβαίνει με μετανάστες, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις μακάβριες λίστες.

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