Η επόμενη ημέρα της τραγωδίας στην Κορινθία: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Snapshot Τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε παροχή υγραερίου ενώ εργαζόμενος 67 ετών έκανε ηλεκτροσυγκόλληση και προκάλεσε τον θάνατό του.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής ξυδιού.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καλεί σε αυστηρή τήρηση μέτρων πυρασφάλειας και ασφάλειας στις επιχειρήσεις για την αποφυγή παρόμοιων δυστυχημάτων. Snapshot powered by AI

Η επόμενη ημέρα της φονικής έκρηξης στα Εξαμίλια Κορινθίας βρίσκει τις Αρχές να αναζητούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ προχώρησαν ήδη σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σωρό από συντρίμμια. Σκόρπιες λαμαρίνες, καμένα μηχανήματα και αποκαΐδια συνθέτουν το σκηνικό της καταστροφής, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο ηλικίας 67 ετών.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:30 της Δευτέρας (27/7) και ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο εκκωφαντικός θόρυβος έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, με κατοίκους από την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο να αναφέρουν ότι άκουσαν την έκρηξη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κλιμάκια του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού, στα Εξαμίλια Κορινθίας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, οι οποίοι εξετάζονται για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Παράλληλα, ένας 37χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, φέροντας εγκαύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Τι λέει δήμαρχος και αντιδήμαρχος στο Newsbomb για τη στα Εξαμίλια

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Χρήστος Μελέτης, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη.

«Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ένα δυνατό τράνταγμα, σαν να είχε γίνει σεισμός. Ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που δεχόμασταν τηλεφωνήματα από πολλές περιοχές για να μάθουν τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το εργοστάσιο δραστηριοποιείται στην παραγωγή ξυδιού και κατά τη διαδικασία χρησιμοποιείται οινόπνευμα, το οποίο ενδέχεται να συνέβαλε στην ένταση της έκρηξης.

«Στην παραγωγή χρησιμοποιείται και οινόπνευμα. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη, όπως αυτή που είδαμε σήμερα», είπε, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Ο κ. Μελέτης αποκάλυψε ακόμη ότι την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πέμπτος εργαζόμενος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης και έχασε τη ζωή του.

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια της τραγωδίας, ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Υπάρχει μία μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη. Ίσως υπήρξε κάποια αστοχία ή να συνέβαλαν και οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως όλα αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες», υπογράμμισε.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη που συγκλόνισε την Κορινθία.

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της μεγάλης έκρηξης σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, επιβεβαίωσε την τραγική εξέλιξη, αναφέροντας πως το θύμα ήταν ένας άνδρας.

«Πρόκειται για έναν άνδραπου απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν συνολικά πέντε εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αντιληπτή σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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