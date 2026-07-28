Απίστευτο περιστατικό στην Εύβοια: Μετέφεραν ξαπλώστρα πάνω σε δικάβαλο ηλεκτρικο πατίνι

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Απίστευτο περιστατικό στην Εύβοια: Μετέφεραν ξαπλώστρα πάνω σε δικάβαλο ηλεκτρικο πατίνι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο άτομα μετέφεραν ξαπλώστρα θαλάσσης πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στην Εύβοια, χωρίς προειδοποιητικές ενδείξεις ή μέτρα ασφαλείας.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Ιουλίου στον δρόμο Αλιβέρι-Χαλκίδα, περιοχή με ιστορικό σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.
  • Το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιεί τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, επιβάλλοντας απαγόρευση σε χρήστες κάτω των 17 ετών και αυξάνοντας τα πρόστιμα για κίνηση σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα.
  • Προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων για την ταυτοποίηση κατόχων και χρηστών.
  • Οι νέες διατάξεις προωθούνται άμεσα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.
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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Ιουλίου στον δρόμο που συνδέει το Αλιβέρι με τη Χαλκίδα, όταν δύο άτομα μετέφεραν μία ξαπλώστρα θαλάσσης πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με το eviareporter.gr, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όπου κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσίευσε το eviareporter.gr, οι δύο επιβάτες κινούνταν μεταφέροντας την ξαπλώστρα χωρίς καμία προειδοποιητική σήμανση ή άλλο μέτρο ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Εύβοια - πατίνι

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιεί το θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων προβλέπονται η απαγόρευση αγοράς, μίσθωσης και χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, η σημαντική αύξηση των προστίμων για κίνηση σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Παράλληλα, δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο. στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος, διευκολύνοντας παράλληλα τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κώτσηρας, οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα, χωρίς να αναμένουν την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αλλαγών στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία, κυρίως, των ανήλικων χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.

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