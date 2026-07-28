Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

Στο βίντεο φαίνεται ένας γκρίζος υφαλοκαρχαρίας να αναδύεται από τα βαθιά και ξαφνικά να ορμά με αστραπιαία ταχύτητα προς τον influencer

Δημήτρης Δρίζος

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο influencer Χένρι Γκιμπς επιβίωσε από επίθεση γκρίζου υφαλοκαρχαρία στα Φίτζι, παρότι τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι και χρειάστηκε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά την πρώτη κατάδυση του Χένρι στα Φίτζι, ενώ έκανε ψαροντούφεκο και παρατήρησε υφαλοκαρχαρίες στην περιοχή.
  • Ο Χένρι προειδοποίησε να διακόπτεται άμεσα η κατάδυση αν ένας καρχαρίας αλλάξει συμπεριφορά και συνέστησε τη χρήση απλών μαύρων στολών κατάδυσης στις τροπικές περιοχές για μείωση των επιθέσεων.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν κρατά αρνητικά συναισθήματα για τον καρχαρία, θεωρώντας ότι βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον και ότι η επίθεση ήταν ένστικτο του ζώου.
  • Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία, όπου πρόσφατα ένας δύτης δέχθηκε σχεδόν θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία μήκους 2,1 μέτρων.
Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας influencer παραλίγο να χάσει το πόδι του, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από καρχαρία.

Ο Χένρι Γκιμπς δημιουργός περιεχομένου με θέμα το ψάρεμα, κατέγραψε την τρομακτική στιγμή με την κάμερά του κατά τη διάρκεια της πρώτης του κατάδυσης στα Φίτζι.

Στο βίντεο φαίνεται ένας γκρίζος υφαλοκαρχαρίας να αναδύεται από τα βαθιά και ξαφνικά να ορμά με αστραπιαία ταχύτητα προς τον influencer.

Ο Χένρι χάνει τον έλεγχο της κάμερας και αρχίζει να παλεύει πανικόβλητος μέσα στο νερό, καθώς ο καρχαρίας τον δαγκώνει στο πόδι.

Οι δύτες Κόλμπι και Νταν τον ανέσυραν αμέσως από τη θάλασσα, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Αν και κατάφερε να κρατήσει το πόδι του, χρειάστηκε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος στο δεξί του πόδι μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 18 Ιουλίου.

Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, ο Χένρι δήλωσε ότι δεν τρέφει «κανένα αρνητικό συναίσθημα» για τον καρχαρία, εξηγώντας πως απλώς ακολουθούσε το ένστικτό του.

«Η πρώτη μου κατάδυση στα Φίτζι κατέληξε σε ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό με καρχαρία», ανέφερε.

screenshot-2026-07-28-085515.jpg

«Νιώθω απίστευτα τυχερός που έχω ακόμη το πόδι μου, που μπορώ να χρησιμοποιώ κανονικά το πέλμα μου και που αναρρώνω».

«Δεν κρατάω κακία στον καρχαρία. Εγώ βρισκόμουν στο δικό του περιβάλλον, κυνηγώντας την τροφή του».

Πρόσθεσε ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός» που επέζησε και ότι πλέον εκτιμά ακόμη περισσότερο τη ζωή.

Ο δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε το βίντεο της επίθεσης στις 24 Ιουλίου στους 113.000 ακολούθους του.

Τη στιγμή του περιστατικού έκανε ψαροντούφεκο, όταν παρατήρησε αρκετούς υφαλοκαρχαρίες να κινούνται στην περιοχή.

Ο Χένρι είπε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς προκάλεσε την αλλαγή στη συμπεριφορά του καρχαρία, όμως εκτιμά ότι ίσως τον αναστάτωσε η φασαρία από το σκάφος ή ο ήχος των ψαροντούφεκων.

«Δεν θα μάθω ποτέ τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την αλλαγή, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να κάνει μικρούς κύκλους κάτω από εμάς, να γίνεται ολοένα και πιο ανήσυχος και μάλιστα όρμησε προς το σκάφος», είπε.

«Κοιτάζοντας πίσω, αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό σημάδι για να διακόψουμε την κατάδυση».

«Ποτέ δεν πίστευα ότι ένας καρχαρίας αυτού του μεγέθους αποτελούσε σοβαρή απειλή και αυτό ήταν λάθος».

Ο influencer μοιράστηκε επίσης συμβουλές για όσους βρεθούν αντιμέτωποι με καρχαρία.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε αμέσως την κατάδυση και απομακρυνθείτε», είπε.

Συνέστησε επίσης στους δύτες να φορούν απλές μαύρες στολές κατάδυσης στις τροπικές περιοχές.

mmmm.jpg

«Έκτοτε έμαθα για αρκετά περιστατικά με γκρίζους υφαλοκαρχαρίες που επιτέθηκαν σε δύτες οι οποίοι φορούσαν στολές παραλλαγής».

Πρόσθεσε ότι, αν ένας καρχαρίας αρχίσει να δείχνει ανήσυχη, απρόβλεπτη ή ολοένα και πιο επιθετική συμπεριφορά, δεν πρέπει να αγνοείται.

«Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία», κατέληξε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τρομακτικών επιθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία, μεταξύ των οποίων και η σχεδόν θανατηφόρα επίθεση που δέχθηκε ένας δύτης από καρχαρία μήκους περίπου 2,1 μέτρων στα ανοιχτά της Τασμανίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:42WHAT THE FACT

Τρισδιάστατα πάνελ από φελιζόλ: Η οικονομική εναλλακτική που αλλάζει την εικόνα των τοίχων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα στις ανατολικές περιφέρειες - Στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι

09:33WHAT THE FACT

Ανακάλυψαν κάτι στην Αφροδίτη που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

09:32LIFESTYLE

Zendaya: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Spider-Man με look εμπνευσμένο από... αράχνη

09:27LIFESTYLE

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στη Μύκονο: Βόλτα και «καρδούλα» στην κάμερα, μετά τη δωρεά 10.000 ευρώ σε παιδάκι που το χρειάζεται

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εισέβαλε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε κατάστημα ψιλικών

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

09:18LIFESTYLE

Δώρο ζωής από τον Νίκο Οικονομόπουλο: Πλήρωσε 10.000 για το χειρουργείο του μικρού Γιώργου

09:09NEWSBOMB

Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει, απίθανο να έκανε σπριντ αν την είχε μαχαιρώσει μέσα στο σπίτι» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βάγγυ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός δικυκλιστής

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Η εισβολή στο σπίτι του δράστη λίγες ημέρες πριν το φονικό - Γι' αυτό είχε βάλει κάμερες

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν από σήμερα οι πληρωμές του βοηθήματος Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σε τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς

08:57NEWSBOMB

Σαν Ντιέγκο: Τραυματισμός σοκ 17χρονου έπειτα από άλμα από γκρεμό στο Sunset Cliffs - Έπεσε σε βράχο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ο αυτοκινητόδρομος των εκατομμυριούχων προς την κόλαση»: Η πυρκαγιά στη Γαλλία «κατάπιε» πολυτελείς βίλες και πισίνες

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός 21χρονου σε παραλιακό κατάστημα – Του έσπασαν τα δόντια

08:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς: Δεν του επέτρεψαν να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» - Έντονες αντιδράσεις στο Δίον - «Αίσχος!»

08:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Νόλαν για την υπερπαραγωγή της «Οδύσσειας»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έτρεχε στα στενά για να γλυτώσει τη σύλληψη ο άνδρας που τραυμάτισε τον πατέρα του με τσεκούρι

08:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν τη «Ghost Font»: Η γραμματοσειρά που διαβάζουν μόνο άνθρωπο και όχι η ΑΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

09:09NEWSBOMB

Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει, απίθανο να έκανε σπριντ αν την είχε μαχαιρώσει μέσα στο σπίτι» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βάγγυ

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Η εισβολή στο σπίτι του δράστη λίγες ημέρες πριν το φονικό - Γι' αυτό είχε βάλει κάμερες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

09:18LIFESTYLE

Δώρο ζωής από τον Νίκο Οικονομόπουλο: Πλήρωσε 10.000 για το χειρουργείο του μικρού Γιώργου

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Ο ΑΝΤ1 σε νέα τροχιά - Τα δυνατά πρόσωπα που «έκλεισε», η επόμενη ημέρα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

08:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ο αυτοκινητόδρομος των εκατομμυριούχων προς την κόλαση»: Η πυρκαγιά στη Γαλλία «κατάπιε» πολυτελείς βίλες και πισίνες

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λιοντάρι «πολιόρκησε» καταυλισμό σαφάρι και εγκλώβισε τουρίστες – Βίντεο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέρα προς μέρα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

03:18ΚΑΙΡΟΣ

AtmoHub: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ