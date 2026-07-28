Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

Snapshot Ο influencer Χένρι Γκιμπς επιβίωσε από επίθεση γκρίζου υφαλοκαρχαρία στα Φίτζι, παρότι τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι και χρειάστηκε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος.

Το περιστατικό συνέβη κατά την πρώτη κατάδυση του Χένρι στα Φίτζι, ενώ έκανε ψαροντούφεκο και παρατήρησε υφαλοκαρχαρίες στην περιοχή.

Ο Χένρι προειδοποίησε να διακόπτεται άμεσα η κατάδυση αν ένας καρχαρίας αλλάξει συμπεριφορά και συνέστησε τη χρήση απλών μαύρων στολών κατάδυσης στις τροπικές περιοχές για μείωση των επιθέσεων.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν κρατά αρνητικά συναισθήματα για τον καρχαρία, θεωρώντας ότι βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον και ότι η επίθεση ήταν ένστικτο του ζώου.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία, όπου πρόσφατα ένας δύτης δέχθηκε σχεδόν θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία μήκους 2,1 μέτρων. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας influencer παραλίγο να χάσει το πόδι του, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από καρχαρία.

Ο Χένρι Γκιμπς δημιουργός περιεχομένου με θέμα το ψάρεμα, κατέγραψε την τρομακτική στιγμή με την κάμερά του κατά τη διάρκεια της πρώτης του κατάδυσης στα Φίτζι.

Στο βίντεο φαίνεται ένας γκρίζος υφαλοκαρχαρίας να αναδύεται από τα βαθιά και ξαφνικά να ορμά με αστραπιαία ταχύτητα προς τον influencer.

A fishing content creator filmed himself being attacked by a shark in Fiji — amazingly saying he had “no hard feelings” toward the predator that nearly bit off his leg. #goreyhub follow ( graphic_fight.v2 ) on instagram accounts link on my bio for more daily content video pic.twitter.com/IdBcZW9s8k — Uncensored•18+  (@Goreyhub) July 27, 2026

Ο Χένρι χάνει τον έλεγχο της κάμερας και αρχίζει να παλεύει πανικόβλητος μέσα στο νερό, καθώς ο καρχαρίας τον δαγκώνει στο πόδι.

Οι δύτες Κόλμπι και Νταν τον ανέσυραν αμέσως από τη θάλασσα, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Αν και κατάφερε να κρατήσει το πόδι του, χρειάστηκε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος στο δεξί του πόδι μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 18 Ιουλίου.

Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, ο Χένρι δήλωσε ότι δεν τρέφει «κανένα αρνητικό συναίσθημα» για τον καρχαρία, εξηγώντας πως απλώς ακολουθούσε το ένστικτό του.

«Η πρώτη μου κατάδυση στα Φίτζι κατέληξε σε ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό με καρχαρία», ανέφερε.

«Νιώθω απίστευτα τυχερός που έχω ακόμη το πόδι μου, που μπορώ να χρησιμοποιώ κανονικά το πέλμα μου και που αναρρώνω».

«Δεν κρατάω κακία στον καρχαρία. Εγώ βρισκόμουν στο δικό του περιβάλλον, κυνηγώντας την τροφή του».

Πρόσθεσε ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός» που επέζησε και ότι πλέον εκτιμά ακόμη περισσότερο τη ζωή.

Ο δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε το βίντεο της επίθεσης στις 24 Ιουλίου στους 113.000 ακολούθους του.

Τη στιγμή του περιστατικού έκανε ψαροντούφεκο, όταν παρατήρησε αρκετούς υφαλοκαρχαρίες να κινούνται στην περιοχή.

Ο Χένρι είπε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς προκάλεσε την αλλαγή στη συμπεριφορά του καρχαρία, όμως εκτιμά ότι ίσως τον αναστάτωσε η φασαρία από το σκάφος ή ο ήχος των ψαροντούφεκων.

«Δεν θα μάθω ποτέ τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την αλλαγή, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να κάνει μικρούς κύκλους κάτω από εμάς, να γίνεται ολοένα και πιο ανήσυχος και μάλιστα όρμησε προς το σκάφος», είπε.

«Κοιτάζοντας πίσω, αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό σημάδι για να διακόψουμε την κατάδυση».

«Ποτέ δεν πίστευα ότι ένας καρχαρίας αυτού του μεγέθους αποτελούσε σοβαρή απειλή και αυτό ήταν λάθος».

Ο influencer μοιράστηκε επίσης συμβουλές για όσους βρεθούν αντιμέτωποι με καρχαρία.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε αμέσως την κατάδυση και απομακρυνθείτε», είπε.

Συνέστησε επίσης στους δύτες να φορούν απλές μαύρες στολές κατάδυσης στις τροπικές περιοχές.

«Έκτοτε έμαθα για αρκετά περιστατικά με γκρίζους υφαλοκαρχαρίες που επιτέθηκαν σε δύτες οι οποίοι φορούσαν στολές παραλλαγής».

Πρόσθεσε ότι, αν ένας καρχαρίας αρχίσει να δείχνει ανήσυχη, απρόβλεπτη ή ολοένα και πιο επιθετική συμπεριφορά, δεν πρέπει να αγνοείται.

«Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία», κατέληξε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τρομακτικών επιθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία, μεταξύ των οποίων και η σχεδόν θανατηφόρα επίθεση που δέχθηκε ένας δύτης από καρχαρία μήκους περίπου 2,1 μέτρων στα ανοιχτά της Τασμανίας.