Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα στις ανατολικές περιφέρειες - Στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σχετικά με αντιβαλλιστικά συστήματα και στρατηγική συνεργασία.

Περισσότερα από 390 ουκρανικά drones επιτέθηκαν στη Μόσχα, με τις ρωσικές δυνάμεις να καταστρέφουν τα περισσότερα και να προκαλούνται ζημιές σε σπίτια χωρίς αναφορά σε θύματα.

Ουκρανικό drone έπληξε εμπορική εγκατάσταση και αποθήκη logistics κοντά στη Μόσχα, προκαλώντας έναν νεκρό, τραυματίες και φωτιά.

Ρωσικά πλήγματα σε ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες προκάλεσαν το θάνατο επτά ανθρώπων και τραυματισμούς σε πάνω από 20.

Οι επιθέσεις με drones και πυροβολικό συνεχίζονται σε περιοχές όπως το Ντονέτσκ και το Ντνιπροπετρόφσκ, με πολλές απώλειες και καταστροφές. Snapshot powered by AI

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σχετικά με αντιβαλλιστικά αμυντικά συστήματα, καθώς και τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Ουκρανίας.

Εχθές, Δευτέρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκε με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρμαν, όπου επισκέφτηκαν τη ναυτική βάση στο Portsmouth , στην οποία παραμένουν πέντε ουκρανικά ναρκαλιευτικά πλοία. Παράλληλα συζήτησαν για τη δημιουργία κοινής αμυντικής παραγωγής καθώς και για την απόφαση της Βρετανίας να παράγει τεχνολογία ηλεκτρονικού πολέμου στην Ουκρανία για την προστασία των ουκρανικών drones.

Περισσότερα από 390 drones στη Μόσχα

Την ίδια ώρα οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζονται, με τις δυνάμεις του Κιέβου να εξαπολύουν περισσότερα από 390 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την περιφέρεια της Μόσχας, το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως ενημέρωσε στο Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, τα περισσότερα drones «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας», ωστόσο ζημιές προκλήθηκαν σε σπίτια. Διευκρίνισε πως «81 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν» στην μεγαλούπολη.Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ αναφέρθηκε σε ζημιές σε ακίνητο και σπίτια, χωρίς πάντως να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το πρωί της Τρίτης, ουκρανικό drone χτύπησε ρωσική αποθήκη logistics η οποία ανήκει στην εταιρεία 3PL logistics, στο Κολεντίνο κοντά στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Επτά νεκροί στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χτυπήματα σε αρκετές πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο του πολέμου, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 να τραυματιστούν.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στην Κοσταντίνιφκα, σύμφωνα με τοπικούς εισαγγελείς. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του κοντά στην Κραματόρσκ, πόλη εξαιρετικά κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα.

Ακόμη τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε πάνω από 50 επιθέσεις με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και πυροβολικού σε πέντε περιοχές στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Δύο από αυτούς σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολη, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στην όχθη του Δνείπερου, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην κοινότητα Σινεκλίκοβε, ανατολικότερα.

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