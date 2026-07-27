Μυστηριώδης μόλυνση σκοτώνει 26 στρατιωτικούς της 36ης ταξιαρχίας της Ουκρανίας σε μία ημέρα

Αν και η αιτία της νόσου αλλά και ο αριθμός των ασθενών παραμένουν αδιευκρίνιστα, η ουκρανική πλευρά δεν προέβη σε επίσημα σχόλια

Δέσποινα Σοφιανίδου

Μυστηριώδης μόλυνση σκοτώνει 26 στρατιωτικούς της 36ης ταξιαρχίας της Ουκρανίας σε μία ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις 18 Ιουλίου, 26 στρατιώτες της 36ης ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων πέθαναν μέσα σε μία ημέρα από άγνωστη οξεία μολυσματική νόσο.
  • Η μόλυνση καταγράφηκε στην περιοχή Chernihiv, χωρίς η ουκρανική πλευρά να δώσει επίσημα σχόλια για την αιτία ή τον αριθμό των ασθενών.
  • Ρώσοι ειδικοί εξετάζουν ως πιθανές αιτίες την πνευμονική πανώλη ή τροφική δηλητηρίαση, με έμφαση στην τελευταία εκδοχή.
  • Η τροφική δηλητηρίαση πιθανότατα οφείλεται σε αλλοιωμένα κονσερβοποιημένα τρόφιμα που περιείχαν το βακτήριο Clostridium botulinum, υπεύθυνο για την αλλαντίαση.
  • Η κατανάλωση μολυσμένων κονσερβών από τους στρατιώτες μπορεί να οδηγήσει σε μαζικούς θανάτους, καθώς η αλλαντίαση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και συχνά θανατηφόρα.
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Ένα ξέσπασμα μία οξείας μολυσματικής νόσου προκάλεσε 26 θανάτους στρατιωτικών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσα σε μία μόλις ημέρα.

«Στις 18 Ιουλίου, 26 στρατιώτες πέθαναν στο νοσοκομείο της ταξιαρχίας» αναφέρει στο telegram το κανάλι North Wind. Η μόλυνση καταγράφηκε σε μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή Chernihiv, αναφέρει στο telegram το κανάλι North Wind.

Αν και η αιτία της νόσου αλλά και ο αριθμός των ασθενών παραμένουν αδιευκρίνιστα, η ουκρανική πλευρά δεν προέβη σε επίσημα σχόλια.

Σε μία αναζήτηση της αιτίας των μαζικών θανάτων, τα ρωσικά ΜΜΕ ζήτησαν τη γνώμη ειδικών για την πιθανή αιτία της νόσου.

Ακαδημαϊκός της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Zverev, μιλώντας NEWS.ru, ανέφερε ως πιθανές εκδοχές την πενυμονική πανώλη ή την τροφική δηλητηρίαση.

Ο Βιτάλι Ζβέρεφ, μικροβιολόγος, ιολόγος και ανοσολόγος, παραδεχθηκε ωστόσο ότι όσον αφορά στην πρώτη πιθανότητα, της πανώλης, δεν έχουν βρεθεί εστίες της ασθένειας στην Ουκρανία στο παρελθόν. Κατά συνέπεια η εκδοχή με τροφική δηλητηρίαση φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική. Επισημαίνει τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα: δεδομένου ότι αυτή είναι η βάση της διατροφής των στρατιωτών στο πεδίο, ήταν τα προϊόντα που έχουν αλλοιωθεί από βακτήρια που θα μπορούσαν να είναι η αιτία.

Πιθανότατα υπεύθυνο είναι το Clostridium botulinum, το βακτήριο πίσω από την αλλαντίαση. Ο Ζβέρεφ προειδοποίησε ότι η εισαγωγή αυτού βακτηρίου σε κονσέρβες του στρατού και η ενεργός ανάπτυξή του εκεί είναι μια παγίδα θανάτου. Αν τα φάει ο στρατός, τότε, στην πραγματικότητα, θα υπογράψουν μια θανατική ποινή για τον εαυτό τους: μόνο λίγοι θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

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